Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Çin’de gizemli ölüm! Ayak masajı salonunda tamamen çıplak bir halde ölü bulundu... Babası isyan etti: Oğlum sağlıklıydı

Çin’de gizemli ölüm! Ayak masajı salonunda tamamen çıplak bir halde ölü bulundu... Babası isyan etti: Oğlum sağlıklıydı

12.07.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi sadece Yan olarak açıklanan 29 yaşındaki bir adam Çin'in merkezindeki Hubei eyaletindeki Wuhan'daki bir ayak masaj salonunda gizemli bir şekilde öldü. Salona girdikten 17 saat sonra çıplak bir şekilde cansız bedeni bulunan Yan’ın babası oğlunun ölümünün araştırılmasını istedi.

Çin’in Wuhan bölgesindeki bir masaj salonunda gizemli bir şekilde hayatını kaybeden 29 yaşındaki Yan isimli adamın babası olayın araştırılması için yetkililere seslendi. Ölümünden önce son olarak Yan’ın tek başına bir masaj salonunu ziyaret ettiği, Tay masajı hizmeti için 329 Yuan (yaklaşık 1.196 TL) ödeme yaptığı ve masaj salonuna girişinden 17 saat sonra cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi.

BABASI ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

,2

Hubei Media Group tarafından hazırlanan bir habere göre, ölümün araştırılmasını isteyen Yan’ın babası, “Oğlum son derece sağlıklıydı. 29 yaşında daha hayatının baharındaydı ve herhangi bir hastalığı ya da kötü alışkanlığı yoktu. Sabah salona girdi ve akşama doğru çıplak bir şekilde öldü. Bu salonun gizlice seks hizmeti veren bir genelev paravanı olduğunu ve herhangi bir tıbbi yardım alınmadığını düşünüyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir

“Seks istiyorum” diyerek taciz etti! Masörün tepkisi olay yarattı

“Seks istiyorum” diyerek taciz etti! Masörün tepkisi olay yarattı

 Köpek saldırısında kaybetmişti! Deri nakli yaptırdı ve...

Köpek saldırısında kaybetmişti! Deri nakli yaptırdı ve...

 “Doktorum” diyerek kandırdı! 15 kadınla aynı anda evlendi

“Doktorum” diyerek kandırdı! 15 kadınla aynı anda evlendi

 Kardeşiyle kavga etti! 1 hafta boyunca kafasında makasla yaşadı

Kardeşiyle kavga etti! 1 hafta boyunca kafasında makasla yaşadı

 Saç saça başa başa kavga ettiler! Çevredekiler ayıramadı

Saç saça başa başa kavga ettiler! Çevredekiler ayıramadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiraladığı eve geri gelince karşılaştığı manzaraya inanamadıKiraladığı eve geri gelince karşılaştığı manzaraya inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Çin masaj

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Günün Videosu

TOGG’a çarpan patpatın sürücüsü Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor
TOGG’a çarpan patpatın sürücüsü Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ayak masajı salonunda tamamen çıplak bir halde ölü bulundu

Ayak masajı salonunda tamamen çıplak bir halde ölü bulundu

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Saç saça başa başa kavga ettiler! Çevredekiler ayıramadı

Saç saça başa başa kavga ettiler! Çevredekiler ayıramadı

Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı

Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı

Prime Day indiriminin yıldızı! Bir kez kullanan vazgeçemiyor, kaçırmayın

Prime Day indiriminin yıldızı! Bir kez kullanan vazgeçemiyor, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.