Çin’de gizemli ölüm! Ayak masajı salonunda tamamen çıplak bir halde ölü bulundu... Babası isyan etti: Oğlum sağlıklıydı

Çin’in Wuhan bölgesindeki bir masaj salonunda gizemli bir şekilde hayatını kaybeden 29 yaşındaki Yan isimli adamın babası olayın araştırılması için yetkililere seslendi. Ölümünden önce son olarak Yan’ın tek başına bir masaj salonunu ziyaret ettiği, Tay masajı hizmeti için 329 Yuan (yaklaşık 1.196 TL) ödeme yaptığı ve masaj salonuna girişinden 17 saat sonra cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi.

BABASI ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Hubei Media Group tarafından hazırlanan bir habere göre, ölümün araştırılmasını isteyen Yan’ın babası, “Oğlum son derece sağlıklıydı. 29 yaşında daha hayatının baharındaydı ve herhangi bir hastalığı ya da kötü alışkanlığı yoktu. Sabah salona girdi ve akşama doğru çıplak bir şekilde öldü. Bu salonun gizlice seks hizmeti veren bir genelev paravanı olduğunu ve herhangi bir tıbbi yardım alınmadığını düşünüyorum” dedi.