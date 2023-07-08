Köpek saldırısından sonra burnuna deri nakli yaptırdı! “Burnumun üzerinde tüyler çıkmaya başladı”

TikTok’ta “Trinnyb.02” kullanıcı adıyla paylaşım yapan 20 yaşındaki bir kız, Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletindeki babasının evinden ayrılırken bir köpeğin saldırısına uğradı. Pitbull tarafından ısırılan Rowles yerlerde sürüklendi ve yüzünde, kulaklarında ve kollarında ciddi yaralanmalar oldu. Hastaneye kaldırılan Rowles,ölümle burun buruna geldiği anlarda mucizevi bir şekilde kurtulmayı başardı. Ancak burnunun yeniden yapılandırılması için zorlu bir dizi ameliyat geçirdi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Burnunun yeniden yapılandırılması için alnının üstünden ve kafa derisinden deri nakli yapılan Rowles, prosedürün yan etkilerini TikTok’tan gösterdi. 5.7 milyondan fazla görüntülenen gönderisinde Rowles,burnunun üzerinde uzayan saçları gösterdi.

Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu gönderisinde Rowles, “Bunu seviyorum. İyi bir insan olduğumuzu hatırlayalım” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü burnunun üzerindeki saçları alıp alamayacağını sordu. Diğer bir bölümü ise saçlara rağmen rekonstrüktif cerrahinin sonuçlarının muhteşem olduğunu söyledi.