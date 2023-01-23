Çin’de kırmızı alarm! Cenaze evleri dolup taştı... Krematoryumun önünde cesetlerle birlikte saatlerce sıra beklediler

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede pandemiye dönüşen koronavirüs dalgası ülkede etkisini sürdürüyor. Tüm dünyada hayat normale dönerken Çin uzun bir süre ‘sıfır vaka’ politikası kapsamında yasaklarını sürdürmüştü. Son haftalarda sıkı tecritleri ve seyahat kısıtlamalarını kaldıran ülkede krematoryumlar ve hastaneler tam kapasite ile çalışıyor. Son olarak Çin'in güneybatısındaki Chengdu'da bir cenaze töreni direktörü tarafından paylaşılan görüntülerde yakınlarını koronavirüsten kaybeden kişilerin yanlarında cesetlerle birlikte oluşturduğu uzun kuyruklara yer verildi.

SAATLERCE BEKLEDİLER

Görüntülerde onlarca kişi aile üyelerinin cesetlerini yakmak için bir krematoryumun önünde cansız bedenleri taşıyan sedyelerle bekledi.

Sabahın 04.00’ünde başlayan uzun kuyruk krematoryumun açılış saatinde iyice arttı. Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.