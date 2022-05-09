Çin'de kızıl gökyüzü! Sosyal medyada yayılan görüntüler merak uyandırmıştı... İşte kırmızı gökyüzünün nedeni

Kızıl gökyüzü haberi bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu. Çin'in Zhejiang eyaletindeki bir şehir olan Zhoushan'da gökyüzüne bakanlar gördüklerine inanamadı. Gökyüzü bir anda kırmızıya döndü. Şehirde yaşayanlar hemen telefonlarına sarılıp o anları kaydederken, sosyal medyaya düşen fotoğraflar ve görüntüler olay yarattı.

150 MİLYONDAN FAZLA GÖRÜNTLENDİ

Çin'deki 'kızıl gökyüzü' kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Söz konusu görüntüler Çin'in Twitter benzeri Sosyal Medya platformu Weibo'da 150 milyondan fazla görüntüleme alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

"BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEMİŞTİM"

Söz konusu görüntüleri paylaşan Çinli kullanıcı videoya 'Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Gökyüzünün kırmızıya dönebilmesi beni gerçekten şaşırtıyor' notunu düştü.

'KIZIL GÖKYÜZÜ'NÜN NEDENİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Milyonlarca kullanıcı bu durumun neden yaşanmış olabileceği hakkında sorular sorarken beklenen açıklama geldi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, söz konusu durum bulut seviyesinin düşük olması sonucu meydana geldi.

Global Times, Zhoushan Meteoroloji Bürosu personeline dayandırdığı haberinde bu durumun ışığın yansımasına neden olduğu bilgisini kullanıcıları ile paylaştı.

Aynı habere göre, Zhoushan Meteoroloji Bürosu personeli, Zhoushan'da havanın sisli ve bulutlu olduğunu ve kırmızı gökyüzünün düşük seviyeli bulutlardan gelen ışığın yansımasından kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.

WUHAN'DAKİ BİLİM İNSANLARI AÇIKLADI: GÜNEŞ AKTİVİTELERİ SAKİN

Wuhan'daki Çin Yerbilimleri Üniversitesi'nin uzay fiziği araştırma ekibinden bir uzman, ülke basınına Güneş ve jeomanyetik aktivitenin sakin olduğunu ve gözlem kayıtlarına göre Güneş aktivitesinde önemli bir anormallik olmadığını söyledi. jeomanyetik ve güneş aktivitesi Zhoushan'da gökyüzünü kırmızıya çevirdi.



