Çin'den şok yasak! 16 yaşın altındakiler bunu yapamayacak

Koronavirüs pandemisi sırasında dünya çapında canlı yayınlar büyük popülerlik kazanmıştı. Çin'in düzenleyici kurumları ise küçüklerin "fiziksel ve zihinsel sağlıklarını" korumak için ülkenin canlı yayın endüstrisine katılmalarını yasaklamak için harekete geçti.

16 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE CANLI YAYIN YASAĞI!

Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi ve Çin Siber Uzay İdaresi (CAC) dahil olmak üzere dört düzenleyici kurum tarafından yeni kararlar yayımlandı. Kararlar, siber ortamda reşit olmayan kullanıcıları korumayı güçlendirmek için amaçlıyor.

TRT Haber'in South China Morning Post'tan aktardığı habere göre; Çin'de 16 yaşından küçüklerin canlı yayın yapması yasaklanırken, 16 ila 18 yaş arasındaki kullanıcılara ise canlı yayın yapmadan önce ebeveynlerinden veya velilerinden izin alma şartı geldi.

Yeni kurallarla çevrim içi bahşişlerde de düzenlemeye gidildi.

Düzenleyiciler tarafından yayınlanan bir açıklamada, internet platformlarının gerçek isimle kayıt şartını kesinlikle uygulaması istenirken, reşit olmayanlara nakit yükleme, hediye satın alma ve çevrim içi ödeme gibi bahşiş hizmetleri sunmasının yasaklanması dile getirildi.

"GENÇ MODU" ÇAĞRISI

Düzenleyiciler ayrıca Big Tech olarak nitelendirilen teknoloji firmalarından, gençleri oyun bağımlılığından ve uygunsuz içerikten korumak için "genç modunu" iyileştirmelerini ve geliştirmelerini istedi.

Platformların gereklilikleri ihlal ettiği tespit edilirse önlem olarak açıklanan yaptırımların uygulanacağının da altı çizildi.



