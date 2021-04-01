Çin, dev radyo teleskobu FAST'i uluslararası kullanıma açtı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Twitter üzerinden, dünyanın en büyük tek çanak ve hassas radyo teleskobu FAST’i uluslararası gök bilimcilerin kullanımına sunduğunu açıkladı.

Çin Ulusal Astronomik Gözlemevlerinden (NAO) yapılan açıklamada ise dünyanın dört bir yanından gök bilimcilerin gözlemlerini çevrim içi olarak yapabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada, teleskop için yurt dışından yapılacak başvuruların değerlendirileceği ve sonuçların 20 Temmuz’da açıklanacağı belirtildi.

Çin Ulusal Konseyi Bilgi Ofisinden yapılan açıklamada, uluslararası kullanıcıların gözlemlerine ağustosta başlayacağı ifade edilerek, FAST’in uluslararası araştırmalar için daha fazla gözlem imkanı sunacağı kaydedildi.

RADYO DALGALARINI TESPİT ETMEK İÇİN KULLANILIYOR

2016'da inşa edilen FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla 300 metre çapındaki Arecibo'yu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

Radyo teleskopları, yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor.

(AA)

