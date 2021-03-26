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  4. Çin'in Mars keşif aracı Tienvın-1, kızıl gezegenin iki tarafından fotoğraf gönderdi

Çin'in Mars keşif aracı Tienvın-1, kızıl gezegenin iki tarafından fotoğraf gönderdi

26.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Mars’a gönderdiği Tienvın-1 keşif aracı, kızıl gezegenin iki yarım küresinden fotoğraf gönderdi.

Çin'in Mars keşif aracı Tienvın-1, kızıl gezegenin iki tarafından fotoğraf gönderdi

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Tienvın-1 keşif aracı, Mars’a yaklaşık 11 bin kilometre mesafeden çektiği iki fotoğrafı Dünya'ya gönderdi.

Açıklamada Güney Yarım Küreyi gösteren fotoğrafın 16 Mart’ta, Kuzey Yarım Küre’yi gösteren fotoğrafın ise 18 Mart’ta çekildiği kaydedildi.

Fotoğraflarda Mars'ın üzerine düşen güneş ışınları, gezegenin hilal biçimde görünmesini sağlıyor.

Mars fotoğrafı-2

KEŞİF ARACININ MAYIS VEYA HAZİRAN AYINDA MARS'A İNMESİ BEKLENİYOR

Dünyadan 23 Temmuz 2020’de ayrılan Tienvın-1, Mars yörüngesine girene kadar 202 günlük uçuş gerçekleştirmiş, bu sürede 4 kez yörünge düzeltmesi yapan araç, 475 milyon kilometre mesafe katetmişti.

Tienvın-1, 10 Şubat’ta Mars’ın yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye girmişti.

“Yörünge modülü", "Mars’a iniş modülü" ve "yüzey aracı” bulunan keşif aracıyla iletişim, ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentindeki bir radyo teleskop üzerinden yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle sağlanıyor.

Tienvın-1’in, mayıs veya haziranda Kızıl Gezegen’e inmesi bekleniyor.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor.

(AA)

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Çin Mars

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