"Çin eleştirilerine" yanıt veren İngiltere Başbakanı Rishi Sunak: "Yapay zeka güvenliğiyle ilgili her konuda önde gelen yapay zeka ülkeleriyle temasta olmalıyız"

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere'nin Milton Keynes kentinde düzenlenen Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin düzenlendiği Bletchley Park'ta Nazi Almanyası'nın şifrelerinin kırıldığını hatırlatan Sunak, bunun insanlık tarihini değiştirdiğini anlattı.

Yapay zekanın, bu çağın ekonomi, toplum ve yaşamı değiştirecek özellikte bir buluşu olduğuna dikkati çeken Sunak, "Her teknolojik yenilik yanında korkuları ve tehlikeleri de getiriyor. Ne kadar zor olursa olsun bunlar için uzun vadeli çözümler bulmak liderlerin görevi." dedi.

Sunak, bu nedenle İngiltere'de böyle bir zirve düzenlediklerini ifade ederek, şirketleri, yapay zeka geliştiricileri, sivil toplum temsilcileri, akademisyenleri ve liderleri bir araya getirdiklerini söyledi.

"Bu zirvenin kazanımlarının dengeyi insanların lehine çevireceğine inanıyorum." diyen Sunak, bu kazanımlarla siyasi iradenin ortaya konduğunu, kontrol edebilme kapasitesinin görüldüğünü ve faydalarının uzun vadede güvenceye alındığını kaydetti.

YAPAY ZEKA GÜVENLİĞİNİ ŞİRKETLER VE DEVLETLER BİRLİKTE TEST EDECEK

Sunak, zirve yapılana kadar dünyada yapay zeka güvenliği konusunda ortak bir anlayış bulunmadığını vurgulayarak, "Önyargı ve dezenformasyon gibi sosyal zararlardan, kötü aktörler tarafından kötüye kullanılma risklerine ve hatta yapay zekanın kontrolünü tamamen kaybetme gibi en uç risklere kadar her şeye ilişkin mevcut en son kanıtları analiz ettik." ifadelerini kullandı.

Zirveye katılan 28 ülkenin imzaladığı Bletchley Deklarasyonu'na da değinen Sunak, şunları söyledi:

"Dünyanın tüm kıtalarını kapsayacak şekilde bu zirveye katılan tüm ülkeler tarafından imzalandı. Buna ABD ve Çin de dahil. Bazıları Çin'i davet etmememiz gerektiğini, bazıları da onlarla anlaşamayacağımızı söylüyordu. İki taraf da yanıldı. Yapay zeka güvenliği konusunda en ciddi strateji, dünyanın tüm lider yapay zeka güçleriyle temas kurmaktan geçer."

Sunak, yaptığı yapay zekanın durumuna ilişkin uzmanların katılacağı panel teklifinin zirvede kabul edildiğini de belirtti.

Yapay zeka güvenlik testlerini bu zamana kadar yalnızca onu geliştiren şirketlerin yaptığının altını çizen Sunak, "Bu değişmeli. Bugün böyle düşünen hükümetler ve yapay zeka şirketleri bir anlaşmaya vardı. Yeni yapay zeka modellerinin güvenliğini birlikte test edeceğiz." dedi.

Sunak, yapay zeka güvenliğiyle ilgili toplantıların uluslararası süreçler olması gerektiğine de vurgu yaparak, gelecek yıl hem Güney Kore'de hem de Fransa'da bu başlıkla zirveler düzenleneceğini söyledi.

ÇİN, ABD VE AVRUPA ÜLKELERİYLE AYNI DEKLARASYONU İMZALADI

Başbakan Sunak, toplantının soru cevap bölümünde, "Çin'i zirveye davet ettiniz ama başkanlığını yaptığınız oturuma davet etmediniz. Onlara bu kadar güvenmiyorsanız gelecekte yapay zeka güvenliği konusunda kurallara uyacaklarına nasıl güveneceksiniz?" sorusuna da yanıt verdi.

Çin'in toplantıya katılmayacağı, katılsa da görüşleri paylaşmayacağı yönündeki eleştirileri hatırlatan Sunak, "Davet ettik, geldiler ve bizim, Amerikalıların, Avrupalıların ve birçok ülkenin imza attığı prensiplere (Bletchley Deklarasyonu) imza attılar. Bu uzun zamandır yaşanmamış bir durum. Çin'i davet etmek kolay değildi. Birçok insan beni eleştirdi ama bu uzun vadeli bir karardı. Çünkü yapay zeka güvenliğiyle ilgili her konuda önde gelen yapay zeka ülkeleriyle temasta olmalıyız." diye konuştu.

Sunak, "Gelecekte ne olur bilmem ama davet etmeyi denememek hata olurdu." dedi.

Başbakan Sunak bu akşam yapay zeka güvenliğini, zirveye katılan Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'la ele alan bir X yayınına da iştirak edecek. (AA)





