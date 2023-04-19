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Çin’in başkenti Pekin’de hastanede yangın çıktı! Hastalar pencerelerden atlamak zorunda kaldı: En az 29 ölü...

19.04.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in başkenti Pekin’in Fıngtay bölgesindeki bir hastanede çıkan yangında korku dolu dakikalar yaşandı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine hastalar pencereden sarkıttıkları çarşaflar yardımıyla kaçmaya çalıştılar. Çok sayıda kişinin yaralandığı yangında ölüm sayısının 29’a yükseldiği belirtildi.

Çin’in başkenti Pekin’de Changfeng Hastanesi’nin yatan hasta bölümünde çıkan yangın büyük bir korku yaşanmasına neden oldu. 71’e yakın kişinin yaralandığı yangında Reuters’ın haberine göre 29 kişinin hayatını yitirdiği ifade edildi. Ölenlerin 26’sının hastanede yatarak tedavi gören hastalar olduğu belirtildi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

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Hastanede meydana gelen yangına ilişkin olarak yapılan ilk incelemelerde yangının yanıcı boya malzemelerinden kaynakladığı tespit edildi. Yangının nedenine ilişkin olarak araştırmalar devam ederken sosyal medyadan paylaşılan görüntüler gündem yarattı.

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Çin’in sosyal medya platfomu Weibo’da paylaşılan görüntülerde hastaneden çarşaf ve kendileri oluşturduğu halatlarla kaçmaya çalışan insanlara yer verildi. Dimsum Daily News, yangının başladıktan bir buçuk saat sonra olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Çin yangın Pekin hastane

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