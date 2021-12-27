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Çin'in taykonot ekibinden ikinci uzay yürüyüşü

27.12.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in uzay çalışmalarında önemli bir adım daha atıldı. Uzay Doğu ülkesinin Dünya yörüngesinde kurmakta olduğu Tiengong (Gök sarayı) Uzay İstasyonu'na gönderdiği Şıncou-13 taykonot ekibi, ikinci kez uzay yürüyüşü yaptı.

Çin'in taykonot ekibinden ikinci uzay yürüyüşü

Çin uzay çalışmaları ile son zamanlarda oldukça dikkat çekiyor. Ülke, daha önce de söylediğimiz gibi Dünya yörüngesine Tiengong (Gök sarayı) Uzay İstasyonu'nu kuruyor. İstasyona gönderilen Şıncou-13 taykonot ekibi ise uzayda ikinci kez yürüdü.

UZAYDA YÜRÜYÜP DÖNDÜLER

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cai Cigang ve Yı Guangfu, dün akşam saatlerinde başladıkları uzay yürüyüşünü yerel saatle 00.55'te tamamlayarak ana modüle döndü.

Taykonot Vang Yaping ise araç dışı etkinlikler sırasında ekip arkadaşlarına içeriden destek sağladı.

Uzay istasyonunun kurulumu için gerçekleştirilen dördüncü uzay yürüyüşü, Şıncou-13 görevi kapsamında istasyona yollanan yeni taykonot ekibinin ikici araç dışı etkinliği oldu.

Taykonot ekibi, uzay yürüyüşünde ana modülün hava kilidi kabinini, uzay tulumunu ve taşıma sistemlerini test etti, uzay istasyonunun mekanik kolu ile diğer araç dışı destek vasıtalarını kullanarak görevler gerçekleştirdi.

Ayrıca içerideki ve dışarıdaki taykonotlar ile uzay istasyonu ve yer kontrol merkezi arasındaki eşgüdüm ve haberleşme olanakları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Taykonotların, istasyonun işlevlerini geliştirmek üzere uzay yürüyüşleri ve araç dışı etkinliklerini yeni yılda da sürdüreceği kaydedildi.

ÇİN'İN UZAY İSTASYONU KURMA PLANI

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon, tamamlandığında, Rusya'nın artık faal durumda bulunmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çin, Tienhı (Göksel uyum) adı verilen istasyonun çekirdek modülünü 29 Nisan'da fırlatmıştı. Ardından 29 Mayıs'ta Tiencou-2 (Gök gemisi-2) kargo mekiğiyle istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Nie Hayşıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'dan oluşan ilk taykonot ekibi, Şıncou-12 mekiği (Kutsal gemi-12) ile 17 Haziran'da istasyona gönderilmişti.

Taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'yu taşıyan Şıncou-13 uzay mekiği ise 15 Ekim'de fırlatılmış, ekip 17 Ekim'de göreve başlamıştı.

İstasyonun ana iskeletini oluşturacak "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri 2022'de uzaya gönderilecek.

Ana iskeletin kurulmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için 4 insanlı sefer ve 4 kargo seferi yapılması planlanıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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