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Çin ve Rusya'nın adımları sonrası ABD'den dikkat çeken hamle

01.12.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Çin ve Rusya'nın son dönemde uzayda gösterdiği ilerlemenin ardından, uzaydaki sivil, ticari ve ulusal güvenlik alanlarındaki endişelerine ilişkin yeni bir strateji açıkladı.

Çin ve Rusya'nın adımları sonrası ABD'den dikkat çeken hamle

Çin ve Rusya'nın son dönemde yaptığı uzay alanındaki denemeler ve çalışmaların ardından Biden yönetiminden yeni bir adım geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden uzaydaki sivil, ticari ve ulusal güvenlik alanlarındaki endişelerine ilişkin yeni bir strateji ortaya koydu.

ULUSAL UZAY KONSEYİNİN BAŞINA HARRİS ATANDI

Gelecek günlerde Ulusal Uzay Konseyinin toplanması için talimat veren Biden, Konseyin başına Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i atadı.

Konseyde Harris'in yanı sıra ABD Dışişleri, Savunma, İçişleri Bakanları ve Biden'ın ulusal güvenlik, ekonomi iç politika gibi alanlardaki danışmanları olacak.

Söz konusu toplantıda, Harris'in hükûmet organlarına "Uzayda sorumlu davranmanın kuralları ve normlarını oluşturmaları ve geliştirmelerini" talep etmesi bekleniyor.

KARARIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Biden yönetiminin bu adımının Çin'in hipersonik silahlar test etmesi ve Rusya'nın uydusavar silahlar geliştirmesine yönelik Washington yönetiminin endişelerini dile getirdiği bir dönemde gelmesi, "ABD, Çin ve Rusya ile rekabeti uzaya taşıyor" şeklinde yorumlandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya Joe Biden
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