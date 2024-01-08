Cinayet zanlısı kadın mahkum hapishanede öyle bir yöntemle hamile kaldı ki... Bir kez bile yüzünü görmedi! Havalandırma deliğinden sperm gönderdi

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Miami bölgesindeki Turner Guilford Knight Cezaevi'nde 28 yaşındaki Daisy Link alışılmadık bir yöntemle hamile kalarak herkesi şaşkına çevirdi. NBC Miami'nin haberine göre Link, hapishanede bulunan ve yine cinayet suçlamasıyla karşı karşıya olan bir başka erkek mahkumun birçok kez klima havalandırma deliğinden gönderdiği meni dolu bir eldiveni kullanarak hamile kaldı.

BEBEĞİN BABASI UZAKLAŞTIRILDI

Bebeğin babasının hapishaneden uzaklaştırıldığı ifade edilirken hapishane yetkilileri NBC'ye yaptığı açıklamada, "Gözaltında tutulan herkesin bakımı, güvenliği ve rehabilitasyonu birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor. Şu anda mahkumumuza karşı cinsel saldırı yapıldığına dair bir kanıt bulunmamakla birlikte, hamileliği çevreleyen koşullar şu anda aktif bir soruşturma altında." ifadeleri yer aldı.