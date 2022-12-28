Cinayetten tutuklanan zanlıdan pişkin sözler! 'Neden pişman olayım ki, çok para verdim'

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Soğanyemez Mahallesi, Kurşunlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Erol Ç. ile Ayhan Sargut, sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erol Ç., yanında bulunan bıçakla Ayhan Sargut'u 5 yerinden bıçakladı. Sargut kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sargut, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Erol Ç. ise çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Erol Ç.'yi gözaltına aldı.

'PİŞMAN DEĞİLİM, NEDEN PİŞMAN OLAYIM Kİ, ÇOK PARA VERDİM'

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Erol Ç., adliye girişinde basın mensuplarının "Pişman mısın ?" sorusuna "Pişman değilim, neden pişman olayım ki, çok para verdim" dedi. Erol Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

