HABER

Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 13:49 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, kentin simgesi Çingene kız mozaiğine ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi'ni geçen yıl 266 bin 560 kişi ziyaret etti. Özellikle geçen yıl sonu Çingene Kız'ın ABD'den getirilen eksik parçalarıyla bünyesindeki mozaik sayısı artan müzeyi, bu yıl daha fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

30 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Zeugma Mozaik Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçi akınına uğradı

Dünyanın en büyük mozaik müzesi unvanına sahip müzede, Gaziantep'le özdeşleşmiş 'Çingene Kız' mozaiği, Mars Heykeli ile Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi tarihe ışık tutan eserler sergileniyor.
Müzedeki ziyaretçi sayısı 2018 yılında, bir önceki yıla oranla yaklaşık 100 bin kişi arttı. 2017 yılında 169 bin 884 kişinin ziyaret ettiği müzeyi 2018 yılında 266 bin 560 kişi ziyaret etti.

OTELLERDE KONAKLAYAN YABANCI TURİST YÜZDE 15 ARTTI

OTELLERDE KONAKLAYAN YABANCI TURİST YÜZDE 15 ARTTI
Ziyaretçilerin en yoğun ilgiyi gösterdiği eser ise kentin simgesi haline gelen 'Çingene Kızı' mozaiği oldu.
Kent turizmine de önemli katkısı olan Zeugma Mozaik Müzesi açıldığı 2012 yılından bu yana en çok ziyaretçi sayısına ulaştı. Tarihi dokusu ve yemekleri ile ilgi çeken kente gelen turist sayısında da önemli oranda artış yaşandı.
2017 yılında işletme belgeli otellerde konaklayan yerli turist sayısı 524 bin 660 kişiyken, 2018 yılında yüzde 7,22'lik artış ile 562 bin 563 kişi oldu. Yabancı turistlerde ise artış oranı yüzde 15,23 oldu. Bir önceki yıl 98 bin 357 yabancı turistin konakladığı otellerde geçen yıl 113 bin 339 yabancı turist konakladı.

EN ÇOK IRAKLI TURİSTLER GELDİ

EN ÇOK IRAKLI TURİSTLER GELDİ
Kültür ve damak tadı açısından benzerlik gösterdiği için Ortadoğulu turistlerin daha çok geldiği kente geçen yıl en çok Iraklı turistler ziyarette bulundu. 2018'de 34 bin 697 Iraklı Gaziantep'i ziyaret etti. Irak'ı sırasıyla Suriye, Almanya, Çin, İtalya, ABD, İran, Fransa ve Ürdünlü turistler takip etti.
Özellikle geçen yılın sonunda ABD'den getirilen 'Çingene Kız' mozaiğinin kayıp parçalarının sergilenmeye başlandığı Zeugma Mozaik Müzesi'ne bu yıl da turist akını olması bekleniyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zeugma Mozaik Müzesi Çingene kız mozaiği Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kan donduran olay! Kızını bıçaklayan cani: Sürekli paramı yiyordu...

Bursa'da kan donduran olay! Kızını bıçaklayan cani: Sürekli paramı yiyordu...

2 metreyi aşan kar onları da vurdu!

2 metreyi aşan kar onları da vurdu!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

Muhasebeci Özlem için istenen ceza belli oldu! 20 iş adamını 100 milyon dolandırmıştı

Muhasebeci Özlem... 20 iş adamından 100 milyonluk vurgun!

Eski 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk beraat etti

Eski 3. Kolordu Komutanı beraat etti

Hakkari'de öğrencilerin keşfettiği mağaranın bölgede bir benzeri daha yok

Hakkari'de öğrenciler keşfetti! Bir benzeri daha yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.