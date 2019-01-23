Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını

30 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Zeugma Mozaik Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçi akınına uğradı

Dünyanın en büyük mozaik müzesi unvanına sahip müzede, Gaziantep'le özdeşleşmiş 'Çingene Kız' mozaiği, Mars Heykeli ile Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi tarihe ışık tutan eserler sergileniyor.

Müzedeki ziyaretçi sayısı 2018 yılında, bir önceki yıla oranla yaklaşık 100 bin kişi arttı. 2017 yılında 169 bin 884 kişinin ziyaret ettiği müzeyi 2018 yılında 266 bin 560 kişi ziyaret etti.

OTELLERDE KONAKLAYAN YABANCI TURİST YÜZDE 15 ARTTI Ziyaretçilerin en yoğun ilgiyi gösterdiği eser ise kentin simgesi haline gelen 'Çingene Kızı' mozaiği oldu.

Kent turizmine de önemli katkısı olan Zeugma Mozaik Müzesi açıldığı 2012 yılından bu yana en çok ziyaretçi sayısına ulaştı. Tarihi dokusu ve yemekleri ile ilgi çeken kente gelen turist sayısında da önemli oranda artış yaşandı.

2017 yılında işletme belgeli otellerde konaklayan yerli turist sayısı 524 bin 660 kişiyken, 2018 yılında yüzde 7,22'lik artış ile 562 bin 563 kişi oldu. Yabancı turistlerde ise artış oranı yüzde 15,23 oldu. Bir önceki yıl 98 bin 357 yabancı turistin konakladığı otellerde geçen yıl 113 bin 339 yabancı turist konakladı.

EN ÇOK IRAKLI TURİSTLER GELDİ Kültür ve damak tadı açısından benzerlik gösterdiği için Ortadoğulu turistlerin daha çok geldiği kente geçen yıl en çok Iraklı turistler ziyarette bulundu. 2018'de 34 bin 697 Iraklı Gaziantep'i ziyaret etti. Irak'ı sırasıyla Suriye, Almanya, Çin, İtalya, ABD, İran, Fransa ve Ürdünlü turistler takip etti.