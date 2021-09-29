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Çinli otomobil üreticisi Geely'nin kurucusu akıllı telefon sektörüne giriyor

29.09.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volvo'nun da sahibi olan, Çinli otomobil üreticisi Geely'nin kurucusu ve başkanı Eric Li (Li Shufu), akıllı telefon üretmek için kollarını sıvadı. Li'nin yeni girişimi, ilk akıllı telefonunu 2023 yılına kadar piyasaya sürmeyi ve ilk yılında 3 milyon adet satış gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Çinli otomobil üreticisi Geely'nin kurucusu akıllı telefon sektörüne giriyor

Volvo'nun sahibi Geely yaptığı açıklamada, Li Shufu olarak da bilinen başkan Eric Li'nin, premium akıllı telefonlar üretecek yeni bir şirket kuracağını duyurdu.

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TELEFON SATACAK İLK ÜRETİCİ

Böylelikle, akıllı telefon üreticileri elektrikli araç pazarına giriyor olsa da Geely, bunun tam tersini gerçekleştirerek, akıllı telefon satmayı taahhüt eden ilk otomobil üreticisi oluyor.

Açıklamaya bakılırsa Li'nin yeni şirketi "Hubei Xingji Shidai Technology Co Ltd" adını taşıyor.

Açıklamada, Li'nin yeni şirketi Hubei Xingji Shidai Technology Co Ltd'nin Wuhan şehrinde akıllı telefonlar da dahil olmak üzere akıllı cihazlar geliştireceği bir merkez kurmak için bir anlaşma imzaladığı belirtildi.

Kayıtlar, Li'nin şirketin yüzde 55'ine sahip olduğunu gösteriyor.

Reuters tarafından görülen bir nota göre, proje 10 milyar yuan (1.55 milyar dolar) yatırımla finanse edilecek. Aynı zamanda ilk yılda 10 milyar yuan gelir hedefleniyor.

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Araştırma firması IDC'de Çin'in akıllı telefon pazarını takip eden Will Wong, Geely'nin Çin'deki marka bilinirliğinin premium pazara girmesine yardımcı olacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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