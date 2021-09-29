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AB'den yarı iletken sahasında Japonya'ya iş birliği çağrısı

29.09.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, yarı iletken alanında AB'nin başta Japonya olmak üzere Asya ülkeleriyle iş birliği yapmak istediğini söyledi. Brenton, "Yeni bir jeopolitik var. Merkez artık ABD ve Avrupa değil" dedi.

AB'den yarı iletken sahasında Japonya'ya iş birliği çağrısı

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Yeni iş birliği arayışları kapsamında Asya turuna çıkan AB Komisyonu Üyesi Breton, Tokyo'da hükümet yetkilileri ile bir araya geldi.

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"MERKEZ ÜSSÜ ASYA'DA"

Kamu yayıncısı NHK'ye verdiği röportajda Brenton, "Yarı iletken sahasında yeni bir jeopolitik var. Merkez artık ABD ve Avrupa değil, jeopolitiğinin merkez üssü Asya'da." ifadelerini kullandı.

Asya bölgesindeki firmaların dünya geneli yarı iletken üretiminin yüzde 70'ini oluşturduğunu belirten Brenton, AB'nin başta Japonya olmak üzere Asya ülkeleriyle bu sahada iş birliği yapmak istediğini vurguladı.

AB'nin yarı iletken çip üretim kapasitelerini ve kamu-özel iş birliklerini artırmayı hedeflediğini söyleyen Brenton, görüştüğü Japon hükümet yetkilileri ile iş insanlarına, bu sahaya yatırım yapmaları çağrısında bulunduğunu kaydetti.

DİJİTAL ORTAKLIK ANLAŞMASI

Brenton, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Japonya Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kajiyama Hiroşi ile görüşmesinde, çip tedarikinde ve Dijital Ortaklık Anlaşması'na yönelik iş birliğinin artırılmasını ele aldıklarını bildirdi.

Dijital Dönüşüm Bakanı Hirai Takuya ile görüşmede Kovid-19 sertifikalarının karşılıklı tanınması, İçişleri ve İletişim Bakanı Takeda Ryota ile görüşmede ise 6G, yapay zeka, siber sahalarda ikili iş birliklerini hızlandırılması görüşüldü.

Öte yandan Brenton, Tokyo seyahati kapsamında Tokyo Electron, Fujitsu, NEC gibi bazı Japon firmalarının üst yöneticileriyle de bir araya geldi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Japonya
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