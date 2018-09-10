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Çinliler onu sonsuzluk iksiri olarak görüyor! Tam 2200 yıllık Kombucha'yı mutlaka denemelisiniz

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
SAĞLIKLI YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 14:16 | Son Güncelleme

Hepimiz biliyoruz ki ikinci beynimiz bağırsaklar! Bağırsaklarımız ne kadar sağlıklıysa biz de o kadar sağlıklıyız. Bu sebeple her geçen gün fermente ürünlere olan ilgi artıyor. Diyetisyen Fulya Bozdemir, bu haftaki yazısında dünya çapında popüler olan fermente içecek kombucha ve yararlarını ele aldı.

Çinliler onu sonsuzluk iksiri olarak görüyor! Tam 2200 yıllık Kombucha'yı mutlaka denemelisiniz

Kombucha’nın  2200 yıllık bir geçmişi var. Çinliler tarafından ‘Sonsuzluk Yaşam İksiri’ olarak anılıyor ve eskiden beri bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan fermente bir içecek.

Çok basit bir şekilde yapılıyor ve yapımında şeker kullanılıyor. Evet, yanlış duymadınız, bildiğimiz beyaz şeker. Kombucha yapmak için ; bir scoby (ana mantar) , şeker ve çay  gereklidir. Siyah çay, yeşil çay ve beyaz çaydan yapılabilir. Bu şeker zamanla maya tarafından tüketildiğinden 7 gün sonra fermente, şekersiz bir içecek ortaya çıkıyor. Fermente bir içecek olduğu için asitlidir, hafif sirke tadı gibi düşünebilirsiniz. Eğer fermentasyon devam ederse, yani 7-10 günden fazla bekletirseniz, daha yararlı hale geliyor. 30-45 gün kadar bekletirseniz tadı sirkeye yakın bir içeceğe dönüşüyor. Evde rahatlıkla yapabileceğiniz bir içecektir. Fakat tüm hijyen kurallarına uyduğunuzu düşünüyorsanız yapmanızı tavsiye ederim.

Kombucha-scoby

Peki , yararları nedir derseniz ;

  • Sayısız probiyotik içerir.
  • Detoks etkisi yaratır.
  • Sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı giderir.
  • Açlığı kontrol eder.
  • Bağışıklığı güçlendirir.
  • Yoğun antioksidan özelliği sayesinde hücreleri korur ve yaşlanmayı geciktirir.
  • Metabolizmayı hızlandırır.
  • Ağır metal atılımına yardımcı olur.
  • B12, B6, C vitamini, K vitamini, potasyum ve manganez içerir.
  • Antimikrobiyal etki gösterir.
  • Kilo verdirir.
  • Egzema, ülser, candida, migren vs tedavisini destekler.
  • Tansiyon düşürür.

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Daha sayısız faydası olan kombucha’yı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kombucha tüketirken bol bol su içmenizi öneririm.
Hayatınızdaki asitli içecekleri çıkarmak için, bağırsaklarınızı iyileştirmek ve daha iyi hissetmek için kesinlikle beslenmenizde yer verin.

Dyt. Fulya Bozdemir
http://fulyabozdemir.com/
https://www.instagram.com/dytfulyabozdemir/

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