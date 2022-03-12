Cinsel gücü anında artırıyor! Passiflora bitkisinin meyvesi

Çarkıfelek meyvesi passion fruit olarak da bilinen tropikal bir meyvedir. Faydaları saymakla bitmeyen çarkıfelek sakinleştirici etkisi gösteriyor, menopoz döneminde yaşanan sıkıntılara karşı fayda sağlıyor. Kemikleri güçlendiriyor, demir gereksinimini büyük oranda karşılıyor. Lif bakımından zengin, cinsel gücü artırıcı özelliği bulunuyor. Stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunlara faydalı, mutluluk hissini artırıyor. Antioksidan görevi görüyor, kilo vermeye yardımcı oluyor. Göz sağlığını koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor ve kolesterol ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı oluyor.

Türkiye’de de son zamanlarda tüketilen besinler arasında yer alır ancak ülkemizde yetiştiriciliğine pek rastlanmaz. Uykusuzluk, depresyon ve stres gibi sağlık problemlerine iyi geldiği bilinen çarkıfelek meyvesi passiflora bitkisinin meyvesidir. Çarkıfelek meyvesi ortadan ikiye bölünerek kaşık ile yenir. Çarkıfelek meyvesi faydaları nelerdir ve nasıl yenir?

ÇARKIFELEK MEYVESİ NEDİR?

Çarkıfelek meyvesi dışı sert ve kabuklu, içi sulu ve tohum dolu bir meyvedir. Su miktarı fazladır bu yüzden hemen tüketilmesi gerekir. Güney ve Kuzey Amerika, Güney Afrika, Asya, Avrupa ve Avustralya’da bulunabilen meyve genellikle Brezilya’da elde edilir. Çarkıfelek meyvesinin Türkiye’de yetiştirileceğine pek rastlanmaz. Soğuğa dayanaklı olmayan bu meyve en fazla -1 ilâ -2 derecelere kadar dayanabilmektedir. Sarı veya mor şeklinde iki türü bulunur.

ÇARKIFELEK MEYVESİ FAYDALARI NELERDİR?

Çarkıfelek meyvesi; C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini, Kalsiyum, Fosfor ve Protein zenginidir. Harmin, harmol, harman ve passiflora adı verilen alkaloitleri; flavon, glisosit ve sterol adlı maddeleri içerir. B vitaminleri kompleksi, C vitamini ve minerallerce zengin olan Passiflora meyvesi içeriğindeki passiflorin adlı madde sebebiyle sakinleştirici etkiye sahiptir. Passiflora meyvesi; stres ve uykusuzluk sendromlarına karşı tüm dünya ülkelerinde kullanılmaktadır.

İdrar yolları hastalıklarına karşı savaşır. Ağrı kesici özelliği vardır. Aynı zamanda spazm ve kramplara iyi gelir. Menopoz döneminde yaşanan sıkıntılara karşı faydalıdır. Kemikleri güçlendirir Vücudunuzun demir gereksinimini büyük oranda karşılar. Lif bakımından zengindir.

Cinsel gücü artırıcı özelliği bulunur. Kokusu uzun zaman nefesinizi ferah tutar aynı zamanda kan dolaşımına faydalıdır. Stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik olumsuzluklarda serotonin seviyesinde yükselme sağlayan doğal bir sakinleştiricidir. Serotonin yükselmesi mutluluk hissini artırmaktadır. Antioksidan görevi görür

Kilo vermeye yardımcı olur

Göz sağlığını korur

Bağışıklığı güçlendirir

Kolesterol ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olur.

ÇARKIFELEK MEYVESİ NASIL YENİR?

Çarkıfelek meyvesinin kabuğu mor ve buruşuk olanları tercih edilir. Ortadan ikiye bölünerek içi kaşık yardımıyla yenir. Yoğurt ve dondurmaya katılarak tüketilebilen çarkıfelek meyvesi tatlılarda da kullanılır.



