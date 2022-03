Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Vücut inflamasyonu mikroplara, ölü hücrelere ve zararlı maddelere karşı bağışıklık sisteminin kullandığı önemli savunma yöntemidir. Yaraların veya hasarların iyileşme süreci inflamasyon (enflamasyon) oluşumu ile başlamaktadır. Bağışıklık sistemi hücrelerinin sağlıklı dokulara karşı antikor üretmesi sonucunda ortaya çıkan otoimmün hastalıklar artrit (eklem iltihabı) ve inflamatuar bağırsak rahatsızlığına neden olabilir.

Vücut inflamasyonu akut ve kronik olmak üzere 2 farklı şekilde ortaya çıkabilir. Akut iflamasyonda belirtiler 2 haftadan az olarak hızlıca gelişir. Kronik inflamasyonda belirtiler 6 haftadan uzun olarak yavaşça gelişir. İltihap; travmalar, zararlı kimyasallar ya da bulaşıcı hastalıklar sonucunda vücutta oluşan durumdur. Yaraların iyileşmesi ve enfeksiyon hastalıklarının kontrolü için çok önemlidir.

Bazı yiyecekleri hayatınızdan çıkararak inflamasyon (enflamasyon) oluşumunun önüne geçebilirsiniz.

ŞEKER VE YÜKSEK FRUKTOZLU MISIR ŞURUBU

Sofra şekeri (Sakkaroz) ve yüksek fruktozlu mısır şurubu, son yüzyılda hızla değişen yemek kültürünün iki ana parçası haline gelmiş durumda. Şeker %50 glikoz ve %50 fruktozdur, yüksek fruktozlu mısır şurubu ise yaklaşık %45 glikoz ve %55 fruktozdur. Şekerlerin zararlı olmasının nedenlerinden biri, iltihaplanmayı artırabilme ve hastalıklara yol açmasıdır. Bir çalışmada, çok şekerli yemeklerle beslenen farelerde, kısmen şekere verilen inflamatuar yanıt nedeniyle akciğerlerine yayılan meme kanseri gelişti.

Ayrıca araştırmacılar, fruktozun, kalp hastalığı için bir risk faktörü olan kan damarlarınızı kaplayan endotelyal hücrelerde iltihaplanmaya neden olduğunu belirtmişlerdir.

Şeker, çikolata, alkolsüz içecekler, kekler, kurabiyeler, çörekler, tatlı hamur işleri ve bazı tahıllar, ilave şeker içeriği yüksek yiyeceklerdir.

TRANS YAĞLAR

Trans yağlar muhtemelen yiyebileceğiniz en sağlıksız yağlardır. Sıvı olan doymamış yağlara, onlara daha katı bir yağın stabilitesini vermek için hidrojen eklenerek oluşturulurlar. Çoğu margarin trans yağ içerir ve raf ömrünü uzatmak için genellikle işlenmiş gıdalara eklenirler. Trans yağların iltihaplanmaya neden olduğu ve hastalık riskini artırdığı gösterilmiştir.

Trans yağ oranı yüksek gıdalar arasında patates kızartması ve diğer kızarmış fast food türleri, belirli margarinler ve bitkisel katı yağlar, paketlenmiş kekler ve kurabiyeler, bazı hamur işleri ve etiketinde kısmen hidrojene bitkisel yağ yazan tüm işlenmiş gıdalar bulunur.

Kısaca; trans yağları tüketmek, iltihaplanmayı ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanma riskinizi artırabilir.

HER YIL YARIM MİLYON İNSAN ÖLÜYOR

Obezitenin baş sorumlularından biri olarak gösterilen trans yağların, dünyada her yıl 500 bin insanın ölümüne neden oluyor. Bilimsel olarak günde 5 gram üzerinde trans yağ kullanımının kalp krizi riskini yüzde 25 arttırdığı saptandı. Yerken unutmayın ki; sadece bir avuç patates kızartmasında 8 gram trans yağ bulunmaktadır.

BİTKİSEL VE TOHUM YAĞLARI

Bitkisel yağ tüketimi içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda bir hayli arttı. Aslında, sağlık uzmanları, omega-6 / omega-3 oranınızı iyileştirmek ve omega-3'lerin anti-inflamatuar faydalarını elde etmek için yağlı balıklar gibi omega-3 açısından daha zengin yiyecekler yemenizi önerir. Bitkisel ve tohum yağları yemeklik yağ olarak kullanılır ve birçok işlenmiş gıdanın ana bileşenidir. Bazı araştırmalar, bitkisel yağın yüksek omega-6 yağ asidi içeriğinin, yüksek miktarlarda tüketildiğinde iltihabı artırabileceğini düşündürmektedir.

RAFİNE KARBONHİDRATLAR

Yüksek lifli, işlenmemiş karbonhidratlar sağlıklıdır, ancak rafine karbonhidratlar kan şekerini yükseltir ve hastalığa yol açabilecek iltihaplanmayı tetikler.

AŞIRI ALKOL KULLANIMI

Orta düzeyde alkol tüketiminin sağlığa faydası olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, daha yüksek miktarlar ciddi sorunlara yol açabilir. Ağır alkol tüketimi iltihabı artırabilir ve vücudunuzda iltihaplanmaya neden olan "sızdıran bağırsak" hastalığına yol açabilir.

İŞLENMİŞ ET

İşlenmiş et tüketmek kalp hastalığı, diyabet, mide ve kolon kanseri riskini yükseltir. Yaygın işlenmiş et türleri arasında sosis, salam, jambon, füme et bulunur.