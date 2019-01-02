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Cinsel hayatınız için almanız gereken beş yeni yıl kararı!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 02.01.2019 17:11 | Son Güncelleme

2018'i artık geride bıraktık, birçok kişi aklını yeni yıl kararlarına ve 2019'da elde etmek istediklerine çevirdi. Ancak, geleneksel “formda olma, kilo verme” seçeneğini tercih etmek yerine, dikkatinizi aşk yaşamınıza ve ilişkinize çevirebilirsiniz. Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi aşk hayatını da tekrar değerlendirmek gerekiyor.

Cinsel hayatınız için almanız gereken beş yeni yıl kararı!

Seks ve ilişki uzmanı Pamela Supple, aşk hayatını canlandıracak beş yeni yıl kararını paylaştı. Supple, hem şefkatin hem de tutkunun öncelik olması gerektiğine inanıyor. İşte cinsel yaşamınız için vermeniz gereken beş yeni yıl kararı ve ilişkinizi nasıl değiştirebilecekleri...

FLÖRT ZİHNİYETİNİZİ DEĞİŞTİRİN

1

Pamela eğer bekarsanız ve bunu değiştirmek istiyorsanız 'buluşmanın tüm yollarını ve uygulamaları denemelisiniz. Kuyrukta beklerken yüzünüzü telefondan kaldırın, hayatı ve insanları arayın, fark edin. Sosyal buluşmalar, külupler, arkadaş gruplarına daha çok katılım gösterin. Harika bir iletişimci olma sanatı hepimizin içinde yatıyor' diyor.

ELEKTRONİK CİHAZLARINIZI SESSİZE ALIN

2

Bu ilişkisi olanlar için daha geçerli bir yöntem. Birlikte zaman geçirirken elektronik cihazlarınızı kapatmanızı veya sessize almanız öneriliyor. Yemeğe çıktığınızda, birbirinizle sohbet ettiğinizde ya da cinsel ilişki sırasında telefondan gelen bip sesi bütün dikkatinizi bozabilir. Yatağa giderken telefonunuzu oturma odasında bırakmayı ya da eşinizle bir şeyler yaparken sessize almayı deneyin.

CİNSEL ZEVKİ ÖNCELİK HALİNE GETİRİN

3

Pamela'ya göre kadınlar yatak odasında tam olarak ne istediklerini ayrıntılı olarak anlatmıyor. Ancak bu yıl cinsel ilişkileriniz söz konusu olduğunda, Pamela 'daha fazla ön sevişme ve zevk almaya öncelik verilmesi gerektiğini söylüyor. Cinsel isteklerinizi, ihtiyaç ve isteklerinizi dile getirin. Cinsel zevkiniz öncelik haline gelsin.

DAHA ŞEFKATLİ OLUN

4

İlişki, sarılma, öpüşme... Genel olarak ilişkilerimiz hakkında düşünürken şefkatli olmayı unutuyoruz. Bazı çiftler eşlerinin daha şefkatli olmasını dilediklerini söylüyor. Bu kişilerden biriyseniz, suçlamadan iletişim kurun ve birbirinize dikkatli davranın. Sevgi dolu dokunuşlar, uzun yürüyüşler ve kendiliğinden gelen gülümsemeler gibi basit şeyler ilişkinizde daha güvenli bir yol çizmenize neden olacaktır.

EGZERSİZ YAPIN, YİYİN VE İYİ UYUYUN

5

sağlığınız, iyi bir cinsel yaşam için çok önemlidir. Pamela'ya göre vücuda iyi davranmak aşk hayatını da otomatik olarak geliştiriyor. Herkesin kısıtlı zamanı var, herkes çok meşgul ama iyi bir birliktelik, iyi bir cinsellik ve şefkat için zaman ayırmanız önemli. Bu yüzden sağlıklı beslenmeye, yeterli uyumaya ve egzersiz yapmaya dikkat edin.


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