Cinsel hayatınız için almanız gereken beş yeni yıl kararı!

Seks ve ilişki uzmanı Pamela Supple, aşk hayatını canlandıracak beş yeni yıl kararını paylaştı. Supple, hem şefkatin hem de tutkunun öncelik olması gerektiğine inanıyor. İşte cinsel yaşamınız için vermeniz gereken beş yeni yıl kararı ve ilişkinizi nasıl değiştirebilecekleri...

FLÖRT ZİHNİYETİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Pamela eğer bekarsanız ve bunu değiştirmek istiyorsanız 'buluşmanın tüm yollarını ve uygulamaları denemelisiniz. Kuyrukta beklerken yüzünüzü telefondan kaldırın, hayatı ve insanları arayın, fark edin. Sosyal buluşmalar, külupler, arkadaş gruplarına daha çok katılım gösterin. Harika bir iletişimci olma sanatı hepimizin içinde yatıyor' diyor.

ELEKTRONİK CİHAZLARINIZI SESSİZE ALIN

Bu ilişkisi olanlar için daha geçerli bir yöntem. Birlikte zaman geçirirken elektronik cihazlarınızı kapatmanızı veya sessize almanız öneriliyor. Yemeğe çıktığınızda, birbirinizle sohbet ettiğinizde ya da cinsel ilişki sırasında telefondan gelen bip sesi bütün dikkatinizi bozabilir. Yatağa giderken telefonunuzu oturma odasında bırakmayı ya da eşinizle bir şeyler yaparken sessize almayı deneyin.