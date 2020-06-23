Cinsel hayatınızı renklendirecek seks oyunları

İlişkideki arzunun düşüşü kimi zaman çiftler arasında uzaklaşmalara, kavgalara ve anlaşmazlıklara yol açabiliyor. Fakat bu illa ki ayrılacaksınız anlamına gelmiyor. İlişkinizi tekrar tutkulu bir hale getirmek için yapabileceğiniz birçok şey var. Bunlardan biri de cinselliği hareketlendirecek oyunlar. Yalnızca arzunun azaldığı dönemlerde değil, monotonlaşan ilişkilerde de denemeye değer. Yeni heyecanlar arayan çiftler içinse renkli bir döneme adım atabilecekleri bu 8 oyun cinsel yaşamına heyecan katmak isteyen her çift için bir dönüm noktası olma niteliğinde. Cinsel Hayatınıza Eğlenceli Oyunlar 1. Twister Hepimizin bildiği twister oyununun kurallarını "birazcık" değiştirerek oynanan bu oyun keyifli zaman geçirmenizde yardımcı olacak. Değiştirilen tek kural şu: Düşen kişi birer birer kıyafetlerini çıkarmak zorunda! Öyle heyecanlı olacak ki, hep yenilmek isteyeceksiniz. 2. Kart oyunları Her ne kadar yalnızca cinsellik üzerine kurulmuş kart oyunları varsa da, cinsel hayatınızı renklendirmek için yalnızca bunlara ihtiyacınız yok. Bir deste kart bile heyecanlı oyunlar oynamak için yeterli. Bir deste alın ve yalnızca üzerinde rakam olan kartları kullanın. Ardından kartların sembollerine birer anlam atayın.

Mesela kupa öpücük, karo okşamak olabilir. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ardından kartları karıştırıp sırayla birer kart çekin. Kartların üzerindeki semboller yapacaklarınızı, rakamlar da yapacağınız dakikayı gösterecek. Eh, ne yapacağınız da anın şehvetine göre şekillenecek! 3. Kamasutra piyangosu Kamasutra pozisyonları çiftlerin en çok zevk alacağı pozisyonlar düşünülerek tasarlanmıştır. Neden bundan faydalanmayasınız ki? Fakat karar vermek zorsa ve biraz da heyecan arıyorsanız bunu bir piyangoya dönüştürebilirsiniz! İnternetten veya nereden daha kolayınıza geliyorsa bir kamasutra pozisyonları listesi bulun ve her hareketi numaralandırın. Sonra bir çift zarı atıp, çıkan sayıya denk gelen pozisyonları deneyin. İsterseniz bir kronometre ile buna 2 dakika gibi süre kısıtlamaları getirebilir, veya zamanın akışına göre karar verebilirsiniz. 4. Seks zarları Zarlardan bahsetmişken seks zarlarından bahsetmemek olmaz. İnternette oldukça ucuza bulabileceğiniz seks zarlarının iki tane çeşidi vardır: Bir çeşidinde, zarlardan birinde pozisyon resimleri, diğerinde ise mekanlar yazar. Bu iki zarı aynı anda atarak şansınıza denk gelen mekan ve pozisyonda sevişebilir, evin hiç denemediğiniz odalarının sizi nasıl heyecanlandırdığına şahit olabilirsiniz.

Diğer çeşidinde ise, zarlardan birinde bir eylem (ör. öpmek), diğerinde ise lokasyon (ör. dudak) yazar. Bu iki zarı yine aynı anda atarak birbirinize güzel ve heyecanlı jestlerde bulunabilir, kendinizi atacağınız bir sonraki zarı sabırsızlıkla beklerken bulabilirsiniz. Yine bu zarlarla oynarken bir zaman kısıtlaması yaparak partnerinizin sınırlarını zorlayabilirsiniz. Eğer bu zarlardan almak istemiyorsanız, destelerde yapılabileceği gibi normal zarlarla da kendi oyununuzu yaratabilirsiniz. İki farklı renkte zarı alın. Bir tanesi için her rakama ayrı pozisyonlar atayın, diğeri içinse her bir rakama bir süre atayın. Mesela ilk zarda 5 rakamına "yavaşça dokunmak", ikinci zar için de 3 rakamına "3 dakika" görevlerini atayabilirsiniz. Süreyi lokasyonla, pozisyonları mekanlarla değiştirerek kendi istediğiniz çeşitliliği sağlayabilir; yalnızca evinizdeki malzemelerle sevişmeyi bir oyuna çevirebilirsiniz. 5. X noktası Bu oyun için hiçbir şeye ihtiyacınız yok! Partnerinize vücudunuzda belirli bir nokta belirlediğinizi ve öperek bu noktayı bulmasını istediğinizi söyleyin. Veya bir nokta tutmasını partnerinizden isteyebilir, doğru noktayı bulana kadar onu öpücüklere boğabilirsiniz. Yalnızca dürüst olmak önemli! Daha fazla öpücük alabilmek için bulamamış gibi yapmayın!

6. 30 saniye 30 Saniye oyunun kuralları şöyle: Partnerinizi uyarmak için yalnızca otuz saniyeniz var. Fakat genital bölgelere dokunmak yasak! İster kulağına fısıldayın, ister parmaklarına dokunun! Bu oyun aynı zamanda birbirinizi daha iyi tanımanız, hassas noktalarını öğrenmeniz için de oldukça yardımcı bir oyun. Hiç tahmin etmediğiniz zevk noktaları, daha sonraki sevişmelerinize heyecan katmanıza da yardımcı olacak. Yalnızca saati kurun ve otuz saniye başlasın. 7. Yatakta piknik Piknik yapmak en keyifli aktivitelerden biridir. Peki bunu hiç yatakta denediniz mi? Yatakta piknik yapmak için yemesi fazla zor olmayan birkaç yiyecek seçmeniz yeterli. Küçük küçük parçalara bölmeniz oyunu daha keyifli yapacaktır. Partneriniz de siz de gözlerinizi bağlayıp birbirinize bir şeyler yedirmeye çalışacaksınız. Biraz aptalca gözükebilir ama düşen üzümleri almaya çalışırken veya her yerinize bulaşan ketçabı silmeye çalışırken ne kadar eğlendiğinize siz de şaşıracaksınız. 8. Sınırları zorlama Partneri yatağa bağlamanın fazla klişeleşmiş ve kimi zamanlarda ürkütücü bir boyuta ulaşmış olduğu kanısı varsa da aslında denemeye değer seks oyunlarından biridir. Bağlanmak kişinin hareket kabiliyetini zorlaştırdığından pek çok kişi tarafından seksi bulunmaktadır. Aslında partnerinizi yatağa bağlayarak veya sizi bağlamasını isteyerek yaratabileceğiniz birden fazla oyun bulunuyor. Bunlardan biri ön sevişme sırasında vücudunuzda buz gezdirerek bağlanan kişinin uyarılmasını içeriyor. Partnerinizden sizi bağladıktan sonra ağzına bir buz alarak sizi yavaş yavaş öpmesini, buzu tüm vücudunuzda gezdirmesini isteyebilirsiniz. Dudaklarının sıcaklığı ve buzun soğukluğunun oluşturduğu kontrast sizi heyecanlandıracaktır.