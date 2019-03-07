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Cinsel hayatları hakkında övünmeyi seven 7 ünlü çift

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 07.03.2019 16:30 | Son Güncelleme

Bazı ünlü isimler görüntü vermeye bile tahammül edemezken bazıları sınırları aşıyor ve hayatları hakkında tüm detayları vermekten çekinmiyor.

Cinsel hayatları hakkında övünmeyi seven 7 ünlü çift

Ünlü isimler zaman zaman yaptıkları enteresan açıklamalarıyla gündem oluyor. Kimisi aşk hayatını gözlerden uzak yaşarken kimisi herkesin gözüne gözüne sokmaya bayılıyor.

Bazıları gözüne sokmanın da ötesine geçiyor ve cinsel hayatlarına dair detay vermeye bile başlıyor. İşte bir zamana damga vuran ünlü 7 çiftin cinsel hayatlarına dair söyledikleri olay sözler:

1.Brad Pitt ve Angelina Jolie
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Bir zamanlar beraberlikleriyle herkesi büyüleyen çift; bir ara yaptıkları her söyleşide seks hayatlarının ne kadar canlı ve eğlenceli olduğundan bahsediyordu.
Üstelik bununla da kalmayıp en sevdikleri yerin havuzları olduğunu "seks yapmak için muazzam bir yer" diyorlardı. Angelina, en ağır hamilelik döneminde bile romantik anların tadını çıkarttığını ve daha yaratıcı pozisyonlar bulmalarına neden olduğunu söylüyordu.

2. Khloe Kardashian ve Lamar Odom
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Şimdilerde ihanet haberleriyle gündemde olan Kardashian bir dönem Lamar Odom ile evliydi.
Ve o dönem Khloe'ye göre Lamar ile yatak odalarında 'çılgın figürler' deniyorlardı. Hatta bir röportajında seks salıncakları olduğunu söylemişti.

3.Beyonce ve Jay-Z
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Arada Beyonce aldatılsa da birliktelikleri tam gaz devam eden çift cinsel hayatlarına dair tüyoların Beyonce'un şarkılarında gizli olduğunu söylemişti. Beyonce birçok şarkısının içerisinde kendi seks hayatından tüyolar olduğunu belirtmişti.

4.Kim Kardashian ve Kanye West
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Skandallarıyla ünlü çiftin seks kasedi de daha önce sızmıştı. Kim; Keeping Up with the Kardashians isimli reality showda bütün izleyicilerin önünde Kanye'yi yeni bir bebek yapmak için nasıl ikna ettiğine anlatmıştı.

Kim kontrol için gittiği doktora her ay sadece %20 gebelik şansı olduğunu öğrendi. Ve bu sırada fotoğraf çekimi vardı, o fırsatı kaçırmak istemediği için yanında Kanye'yi de sürekledi ve birlikte oldular. Aynı programda "Kourtney hapşırsa hamile kalıyor. Herkes onun gibi değil. Biraz zaman alıyor ve ben de çok sıkı çalışıyorum. Günde 500 kere seks yaptığım oluyor" demişti.

5.Olivia Wilde ve Jason Sudeikis
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Ünlü çift verdikleri bir röportajda cinsel hayatları için "Kenyan maraton koşucuları gibiyiz" demişti.

6.Robin Wright ve Ben Foster
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Robin Wright, bir röportajında Ben Foster ile tanışmasının ardından hayatının en iyi seks deneyimini yaşadığını dile getirmişti. Ve şunları eklemişti: "Hiçbir zaman bugün olduğum kadar mutlu olmadım. Belki size garip gelecek ama ömrümde hiç bu kadar gülmedim, bu kadar okumadım. Bana en iyisi olmam için destek oluyor."

7. Miranda Kerr (Orlando Bloom)
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Bir dönem ünlü oyuncu Orlando Bloom ile evli olan Kerr, bedenini şekillendirdiği için seks yapmayı çok sevdiğini söylemiş ve şöyle konuşmuştu: "Ne kadar çok seks yaparsam, karnım ve kollarım o kadar sertleşiyor." Miranda Kerr aynı zamanda yatak odasında en iyisi olmak istediği için yorumlara ve tavsiyelere de açık olduğunu belirtiyor.


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