Cinsel hayatları hakkında övünmeyi seven 7 ünlü çift

Bir zamanlar beraberlikleriyle herkesi büyüleyen çift; bir ara yaptıkları her söyleşide seks hayatlarının ne kadar canlı ve eğlenceli olduğundan bahsediyordu. Üstelik bununla da kalmayıp en sevdikleri yerin havuzları olduğunu "seks yapmak için muazzam bir yer" diyorlardı. Angelina, en ağır hamilelik döneminde bile romantik anların tadını çıkarttığını ve daha yaratıcı pozisyonlar bulmalarına neden olduğunu söylüyordu.

3.Beyonce ve Jay-Z



Arada Beyonce aldatılsa da birliktelikleri tam gaz devam eden çift cinsel hayatlarına dair tüyoların Beyonce'un şarkılarında gizli olduğunu söylemişti. Beyonce birçok şarkısının içerisinde kendi seks hayatından tüyolar olduğunu belirtmişti.

4.Kim Kardashian ve Kanye West



Skandallarıyla ünlü çiftin seks kasedi de daha önce sızmıştı. Kim; Keeping Up with the Kardashians isimli reality showda bütün izleyicilerin önünde Kanye'yi yeni bir bebek yapmak için nasıl ikna ettiğine anlatmıştı.

Kim kontrol için gittiği doktora her ay sadece %20 gebelik şansı olduğunu öğrendi. Ve bu sırada fotoğraf çekimi vardı, o fırsatı kaçırmak istemediği için yanında Kanye'yi de sürekledi ve birlikte oldular. Aynı programda "Kourtney hapşırsa hamile kalıyor. Herkes onun gibi değil. Biraz zaman alıyor ve ben de çok sıkı çalışıyorum. Günde 500 kere seks yaptığım oluyor" demişti.

5.Olivia Wilde ve Jason Sudeikis



Ünlü çift verdikleri bir röportajda cinsel hayatları için "Kenyan maraton koşucuları gibiyiz" demişti.