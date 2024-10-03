Cinsel hayatlarını afişe etmişti! Genç sevgili şimdi de yatak odalarına girdi, para sayma makinesini gösterdi

Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile bir küs bir barışık ilişkisiyle gündemden düşmüyor.

Ceylan, geçtiğimiz günlerde cinsel hayatlarını ima ederek "Mahallede 65 yaşında bir adamla görüşecek halim yok. Doğruya doğru Allah Allah ya... Tabii ki de onun güçlü olması ünlü olması, parasının olması, komik olması kriterlerin hepsini dolduruyor yani. Hâlâ bir şeylerin çok güzel olabilmesi... Hepsinin etkisi var yani. Sizin kriterleriniz yok mu hayatta?" diyerek ağızları açık bırakmıştı.

Gülseren Ceylan durmuyor. Genç sevgili bu sefer de sevgilisinin lüks detaylara sahip evini gezdirdi.

"MAHREMİYETİ KALMADI"

Elinde telefonla yatak odalarından para sayma makinelerine evin her detayını gösteren Ceylan daha sonra ise evinin muhteşem Boğaz manzaralı terasını gösterdi.

Pınar Eliçe genç kadının Dilan Polat'a özendiğini söylerken diğer yorumcu ise "Evin mahremiyeti kalmadı, para sayma makinesi bankada olur. Evinde devamlı para mı sayacaksın bana mantıklı gelmiyor" dedi.