Cinsel organının boyutunu açıklayınca dikkatleri üzerine çekmişti! “41 cm olmasını zorlayacağım”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 33 yaşındaki Marc Rocke isimli bir adam cinsel organını 35 cm uzunluk ve 30 cm kalınlıkta olacak şekilde iki deneysel estetik operasyon geçirdi. Penisinin yaklaşık 2.3 kilogram ağırlığında olduğunu söyleyen Rocke yeni bir rekorun peşinde. Cinsel organını daha da büyütmek istediğini ifade eden Rocke, “41 cm olmasını zorlayacağım” dedi.

“MAKSİMUM BOYUTTA OLMASINDAN KORKUYORUM”

Instagram’da yaklaşık 40 bin ve TikTok’ta yaklaşık 19 bin takipçisi buluna Rocke yeni bir prosedür için hazır olduğunu ifade ederek, “Bunu söylemek beni mahvediyor ama artık maksimum boyuta ulaştığımı hissediyorum. Etrafındaki deri son derece gerin ve zorlukla hareket edebiliyorum. Son bir prosedürle daha 41 cm’e ulaşmayı planlıyorum” diye konuştu.