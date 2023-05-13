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Cinsel organının boyutunu açıklayınca dikkatleri üzerine çekmişti! “41 cm olmasını zorlayacağım”

13.05.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşan 33 yaşındaki Marc Rocke isimli bir adam cinsel organının büyüklüğü nedeniyle dikkat çektiğini söyleyerke dışarı çıkma konusunda zorluk yaşadığını dile getirmişti. Kıyafetleriyle kapatmasına rağmen insanların meraklı gözlerine maruz kaldığını dile getirerek gündem olan Rocke 35 cm uzunluğundaki penisini yeniden bir prosedürle daha büyük hale getirmek istediğini söyledi.

Cinsel organının boyutunu açıklayınca dikkatleri üzerine çekmişti! “41 cm olmasını zorlayacağım”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 33 yaşındaki Marc Rocke isimli bir adam cinsel organını 35 cm uzunluk ve 30 cm kalınlıkta olacak şekilde iki deneysel estetik operasyon geçirdi. Penisinin yaklaşık 2.3 kilogram ağırlığında olduğunu söyleyen Rocke yeni bir rekorun peşinde. Cinsel organını daha da büyütmek istediğini ifade eden Rocke, “41 cm olmasını zorlayacağım” dedi.

“MAKSİMUM BOYUTTA OLMASINDAN KORKUYORUM”

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Instagram’da yaklaşık 40 bin ve TikTok’ta yaklaşık 19 bin takipçisi buluna Rocke yeni bir prosedür için hazır olduğunu ifade ederek, “Bunu söylemek beni mahvediyor ama artık maksimum boyuta ulaştığımı hissediyorum. Etrafındaki deri son derece gerin ve zorlukla hareket edebiliyorum. Son bir prosedürle daha 41 cm’e ulaşmayı planlıyorum” diye konuştu.

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