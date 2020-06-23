Cinsel sapkınlık: Pedofili

Çocuk istismarı olarak değerlendirilen pedofili hastalığı halk dilinde sübyancılık olarak adlandırılır. Hastalıklı yetişkinler tarafından cinsel olarak istismar edilen çocuk ya da yeni ergenliğe girmiş bir birey bu olay karşısında zarar görür. Bu tarz olaylarla çocukların travma yaşamasının önüne geçmek için bu insanlara zamanında tanı koyulması ve tedavilerinin gerçekleştirilmesi, sağlıklı bir toplum yapısı inşa etmek adına önemlidir. Pedofilinin tanısını koyabilmek için ise kişinin tekrarlanan şiddetli cinsel istekle uyarılmış olması gerekir.
Pedofili iki farklı çeşitte yaşanabilir. Kişiye özgü olan pedofili hastalığında yalnızca çocuklara ilgi duyulur, diğer türde ise çocukların yanı sıra yetişken bireylere karşı da cinsel bir ilgi mevcuttur. Pedofili hastaları her iki cinsiyete de yönelebilirler, bu konuda bir ayrımları yoktur. Ancak istatistiki veriler erkek çocuklarının maruz kaldığı cinsel istismarın kız çocuklarına nazaran daha yüksek seviyelerde olduğunu ortaya koymakta.
Pedofili hastalarının salt cezaya çarptırılması ya da bu durumun hoş karşılanması normal değildir. Cezaya çarptırılan ve aynı zamanda terapi yöntemi uygulanan hastaların suçu tekrar etme oranı %12 ila %17 arasında azalma göstermiştir. Ancak yapılan uluslararası bir araştırma da hastaların tedaviye rağmen %40-%50 arasında hastalıklarının tekrar etme oranı görülmüştür. Pedofili psikolojik bir hastalık olmasının yanı sıra kabul edilemez bir suçtur.
Hastalığın tedavisine başlanmadan önce hastalığın kaynağı iyi araştırılmalı ve tetikleyen durumlar doğru bir şekilde tespit edilmelidir. Bunun sonucunda uygun tedavi yöntemi belirlenmelidir.
Prostat kanserinin tedavisinde kullanılması amacıyla üretilen dagarelix isimli ilacın en büyük yan etkilerinden biri testosteron seviyesinde ciddi düşüşe yol açmasıdır. Bu sebepten ötürü pedofili hastalarının cinsel dürtülerini törpülemek amacıyla bu ilaç kullanılıyor. İlacın bu yan etkisi 3-4 ay gibi bir süre devam etmektedir. Howard Federoff isim psikolog, pedofilinin bu gibi erkeklik hormonlarını azaltan ilaçlarla tedavi edilebileceğini, ardından bu kişilerin topluma kazandırılabileceğini söylüyor. Yani bu hastalığın tedavi edilebileceğini savunuyor. Aynı zamanda bu kişilerin tedavi edildikten sonra yetişkin bireylerle normal bir cinsel yaşam sürdürebileceklerini de ileri sürmekte.
Pedofili hastalarının genellikle kendi kendilerine bir kliniğe gidip tedavi olmak istemeleri beklenemez. Ancak cinsel taciz suçuyla yargılandıktan sonra adli klinikte tedavi altına alınırlar. Tedavi olmayı kabul etmeyen hastalarda hiçbir şekilde ilerleme kaydedilmesi mümkün değildir. Böyle kişilere nasıl bir terapi yöntemi uygulanırsa uygulansın kesin bir sonuç alınamaz, kontrol altına alınmadığı sürece istismar suçunu işlemeye devam eder. Bu kişilere uygulanan hiçbir tedavi yönteminin sonucunda ahlaki ya da merhamet duygularında herhangi bir değişime rastlanmamıştır.
Tedavi olmayı kabul eden hastalara uygulanan psikoterapiler birebir, grup halinde ya da ikisi birden olacak şekilde uygulanır. Terapiler esnasında hastalara empati geliştirme, cinsel dürtüleri kontrol etme, relaps önleme gibi edinimler kazandırılmaya çalışılır. Hastalara maksimum düzeyde yardımcı olabilmek için terapilere destek olması amacıyla ilaç tedavisine de başvurulur.
Bu tedavi yönteminde serotonin, testosteron ve dihidrotestestoron ve östrojen hormonları hedef alınır. Hormonların fazlalığını çeşitli ilaçlarla tedavi etmeye çalışılır.
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