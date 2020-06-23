Cinsel sapkınlık: Pedofili

Çocuk istismarı olarak değerlendirilen pedofili hastalığı halk dilinde sübyancılık olarak adlandırılır. Hastalıklı yetişkinler tarafından cinsel olarak istismar edilen çocuk ya da yeni ergenliğe girmiş bir birey bu olay karşısında zarar görür. Bu tarz olaylarla çocukların travma yaşamasının önüne geçmek için bu insanlara zamanında tanı koyulması ve tedavilerinin gerçekleştirilmesi, sağlıklı bir toplum yapısı inşa etmek adına önemlidir. Pedofilinin tanısını koyabilmek için ise kişinin tekrarlanan şiddetli cinsel istekle uyarılmış olması gerekir.

Pedofili iki farklı çeşitte yaşanabilir. Kişiye özgü olan pedofili hastalığında yalnızca çocuklara ilgi duyulur, diğer türde ise çocukların yanı sıra yetişken bireylere karşı da cinsel bir ilgi mevcuttur. Pedofili hastaları her iki cinsiyete de yönelebilirler, bu konuda bir ayrımları yoktur. Ancak istatistiki veriler erkek çocuklarının maruz kaldığı cinsel istismarın kız çocuklarına nazaran daha yüksek seviyelerde olduğunu ortaya koymakta.

Pedofili hastalarının salt cezaya çarptırılması ya da bu durumun hoş karşılanması normal değildir. Cezaya çarptırılan ve aynı zamanda terapi yöntemi uygulanan hastaların suçu tekrar etme oranı %12 ila %17 arasında azalma göstermiştir. Ancak yapılan uluslararası bir araştırma da hastaların tedaviye rağmen %40-%50 arasında hastalıklarının tekrar etme oranı görülmüştür. Pedofili psikolojik bir hastalık olmasının yanı sıra kabul edilemez bir suçtur.