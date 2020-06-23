Cinsel sapkınlık: Sadizm, Mazoşizm

Çiftlerin cinsel sapkınlık ile cinsel fantezileri birbirinden iyi ayırt etmesi gereklidir. Eğer fanteziler sapkınlığa kayarsa ortaya çok kötü sonuçlar çıkar. Cinsel hayatta sadizm ve mazoşizm kabul edilemez davranışlardır. Esasında sadizm ve mazoşizm zarar vermeye ve incitmeye odaklı olduğu için en rahatlatıcı ve keyif verici aktivitelerden olan cinsel ilişkinin içinde bulunması kesinlikle doğru değildir. Sonuçta bunların cinsel bozukluk hastalıkları olduklarını unutmayalım.

Sadizm Nedir?

Karşı tarafın acılarıyla ve ızdırabıyla keyiflenen, bu acı ve ızdırabın kaynağı olmaktan da ayrı bir zevk alan kişinin yaşadığı bu duruma sadizm, bu kişilik bozukluğuna sahip olan kişiye ise sadist denir. Bu kişiler cinsel doyuma sebep olduğu ve gördüğü acılarla birlikte ulaşırlar. Çoğunlukla fiziksel şiddete sadist bir kişilik, psikolojik şiddet yani aşağılama, küçük düşürme, üstünlük kurma ve manipüle etme gibi yollara da başvurur. Sadizm nedenleri tartışmalıdır çünkü, sadizmin açık ve bariz nedenleri yoktur. Bununla birlikte çoğunluğun görüşü yetiştirilmeden dolayı veya küçüklükte yaşanan cinsel travmaların etkisinin sadizmi meydana getiriyor olduğudur. Bunların haricinde şizofreni de sadizmi tetikleyebilir.