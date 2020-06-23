KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. Cinsel sapkınlık: Sadizm, Mazoşizm

Cinsel sapkınlık: Sadizm, Mazoşizm

sebboy sebboy
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çiftlerin cinsel sapkınlık ile cinsel fantezileri birbirinden iyi ayırt etmesi gereklidir.

Cinsel sapkınlık: Sadizm, Mazoşizm

Çiftlerin cinsel sapkınlık ile cinsel fantezileri birbirinden iyi ayırt etmesi gereklidir. Eğer fanteziler sapkınlığa kayarsa ortaya çok kötü sonuçlar çıkar. Cinsel hayatta sadizm ve mazoşizm kabul edilemez davranışlardır. Esasında sadizm ve mazoşizm zarar vermeye ve incitmeye odaklı olduğu için en rahatlatıcı ve keyif verici aktivitelerden olan cinsel ilişkinin içinde bulunması kesinlikle doğru değildir. Sonuçta bunların cinsel bozukluk hastalıkları olduklarını unutmayalım.

Sadizm Nedir?

Karşı tarafın acılarıyla ve ızdırabıyla keyiflenen, bu acı ve ızdırabın kaynağı olmaktan da ayrı bir zevk alan kişinin yaşadığı bu duruma sadizm, bu kişilik bozukluğuna sahip olan kişiye ise sadist denir. Bu kişiler cinsel doyuma sebep olduğu ve gördüğü acılarla birlikte ulaşırlar. Çoğunlukla fiziksel şiddete sadist bir kişilik, psikolojik şiddet yani aşağılama, küçük düşürme, üstünlük kurma ve manipüle etme gibi yollara da başvurur. Sadizm nedenleri tartışmalıdır çünkü, sadizmin açık ve bariz nedenleri yoktur. Bununla birlikte çoğunluğun görüşü yetiştirilmeden dolayı veya küçüklükte yaşanan cinsel travmaların etkisinin sadizmi meydana getiriyor olduğudur. Bunların haricinde şizofreni de sadizmi tetikleyebilir.

Sadist Tipleri

  • Dayatmacı sadist: Bu tip sadistler genelde otoriter mesleklere sahip insanlardır. Bir polis veya öğretmenin gerekli olmadığı halde aşırı verdiği tepki ve ceza bu tip sadistlerin sergiledikleri davranışlara örnek olarak gösterilebilir. Bu şekilde hakimiyeti ellerine alarak daha güçlü ve memnun hissederler.
  • Agresif sadist: Önceden büyük bir hayal kırıklığına uğramış veya psikolojisini etkileyecek ölçüde hakkı yenmiş insanlardır. Bu kişilerin, içlerindeki bastırılmış duyguların patlamasıyla sadist kişilik ortaya çıkar.
  • Despot sadist: En tehlikeli ve acımasız sadist türüdür. Düşük benlik ve iç güvensizliğe sahip olan despot sadist, başkalarına zalimce davranarak, şiddete eğilim göstererek ve çevresindekileri kontrol altına alarak içindeki duyguları bastırma çabası gösteren kişidir. Nazi Almanya'sının Hitler'ini bu kategoride ele almak yanlış olmaz.
  • İradesiz sadist: Son derece iradesiz ve ödlek oldukları için diğer 3 tipin tam tersidir. Bu kişiler sadistliklerini kıvrak zekaları ile yaparlar.

Mazoşizm nedir?

Kişinin hissettiği acıdan zevk alması durumuna mazoşizm, bu kişilere mazoşist denir. Çoğunlukla cinsel ilişkilerde ortaya çıkan mazoşist belirtileri hissedilen acıya eşit olarak alınan zevkin artmasıdır. Hatta mazoşistler cinsel ilişkide acı çekmezse orgazm dahi olamazlar. Özellikle kendisine yapılan fiziksel şiddetten hissettiği acı ile zevkin doruğuna ulaşan mazoşistler, psikolojik şiddetten yani aşağılanma ve küçük düşürülmeden de zevk alırlar. Mazoşizm nedenleri arasında genel bir kabul gören neden olmasa da çocukluk travmaları, kendilerini orijinal ve farklı hissetmeleri ve hormonlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Bazı mazoşistler kendilerine yapılan veya kendilerine yaptıkları zarar ve acıları, işledikleri günah ve hatalardan arınma olarak görüyorlar.

Cinsellikte Sadistlik ve Mazoşistlik

Sadist ve mazoşist kişiler cinsel ilişkide birbirlerini tam anlamıyla tatmin ederler. Sadist veya mazoşistin normal bir insanla birlikteliği imkansıza yakındır. Yapboz parçaları gibi birbirini tamamlayan sadist ve mazoşist bulundukları durumdan çok memnundur ve birbirlerini nasıl doyuma ulaştıracaklarını çok iyi bilirler. Ne kadar mutlu gibi gözükseler de bu işin sonu mazoşistin sakat kalmasına veya ölmesine kadar gidebilirken sadistin hapse girmesine sebep olabilir. Bu tür eylemleri gösteren kişilerin genelde zengin ve varlıklı insanlar olması tesadüf değildir. Aynı cinsel deneyimlerden sıkılmış kişi imkanları dahilinde sadistliğe gidecek kadar tehlikeli olan cinsel sapkınlıklara yönelebiliyor.

Sadizmin ve Mazoşizmin Tedavisi

Sadizm ve mazoşizmin tedavisi hastanın genel inanç ve yaşayış tarzına doğrudan etki edeceği için uzun zaman alır. Psikoterapi, danışmanlık ve yakın çevrenin yardımlarıyla yapılan tedavi sonucu bu cinsel sapkınlıklardan kalıcı olarak kurtulunabilir. Bu kişilik bozukluklarının tedavisinde ilk süreç, yakın çevreden hastaya etki eden stresi en az seviyeye indirerek depresyon ve kaygı halinin ortadan kaldırılmasıdır. Tedavi sürecinde saldırganlık ve ani öfkelenmeler 1-2 ay içerisinde ciddi derecede azalır. İlaç tedavisi gerekiyorsa yapılmalıdır fakat intihar teşebbüsleri için temkinli davranılmalıdır. Tedavinin sonuç vermesi birkaç yıl alsa da sonuç genelde pozitiftir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildiSultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi
Eski Sevgiliniz Mesaj Attığında Ne Yapmalısınız?Eski Sevgiliniz Mesaj Attığında Ne Yapmalısınız?
Yenidoğan bebeklerin bu besinleri asla almaması gerekiyor! 1 yaşına kadar bal...Yenidoğan bebeklerin bu besinleri asla almaması gerekiyor! 1 yaşına kadar bal...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Son pişmanlık fayda eder mi?: Pişman olan erkeği nasıl anlarsınız?

Son pişmanlık fayda eder mi?: Pişman olan erkeği nasıl anlarsınız?

Uzun süre seks yapmadığınızda vajinanızda neler oluyor?

Uzun süre seks yapmadığınızda vajinanızda neler oluyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Sevgiliniz Mesaj Attığında Ne Yapmalısınız?

Eski Sevgiliniz Mesaj Attığında Ne Yapmalısınız?

Balık etli kadınlar daha çok mutlu ediyor

Balık etli kadınlar daha çok mutlu ediyor

Güçlü kadınlar hayatlarında başka kimseye ihtiyaç duymaz

Güçlü kadınlar hayatlarında başka kimseye ihtiyaç duymaz

İlk Buluşmada Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

İlk Buluşmada Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Feminen kadınların çekici bulunmasının 8 nedeni

Feminen kadınların çekici bulunmasının 8 nedeni

Ayrılık zamanının geldiğinin 10 belirtisi

Ayrılık zamanının geldiğinin 10 belirtisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.