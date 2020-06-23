Cinsel sapkınlık: Sadizm, Mazoşizm

Çiftlerin cinsel sapkınlık ile cinsel fantezileri birbirinden iyi ayırt etmesi gereklidir. Eğer fanteziler sapkınlığa kayarsa ortaya çok kötü sonuçlar çıkar. Cinsel hayatta sadizm ve mazoşizm kabul edilemez davranışlardır. Esasında sadizm ve mazoşizm zarar vermeye ve incitmeye odaklı olduğu için en rahatlatıcı ve keyif verici aktivitelerden olan cinsel ilişkinin içinde bulunması kesinlikle doğru değildir. Sonuçta bunların cinsel bozukluk hastalıkları olduklarını unutmayalım.
Karşı tarafın acılarıyla ve ızdırabıyla keyiflenen, bu acı ve ızdırabın kaynağı olmaktan da ayrı bir zevk alan kişinin yaşadığı bu duruma sadizm, bu kişilik bozukluğuna sahip olan kişiye ise sadist denir. Bu kişiler cinsel doyuma sebep olduğu ve gördüğü acılarla birlikte ulaşırlar. Çoğunlukla fiziksel şiddete sadist bir kişilik, psikolojik şiddet yani aşağılama, küçük düşürme, üstünlük kurma ve manipüle etme gibi yollara da başvurur. Sadizm nedenleri tartışmalıdır çünkü, sadizmin açık ve bariz nedenleri yoktur. Bununla birlikte çoğunluğun görüşü yetiştirilmeden dolayı veya küçüklükte yaşanan cinsel travmaların etkisinin sadizmi meydana getiriyor olduğudur. Bunların haricinde şizofreni de sadizmi tetikleyebilir.
Kişinin hissettiği acıdan zevk alması durumuna mazoşizm, bu kişilere mazoşist denir. Çoğunlukla cinsel ilişkilerde ortaya çıkan mazoşist belirtileri hissedilen acıya eşit olarak alınan zevkin artmasıdır. Hatta mazoşistler cinsel ilişkide acı çekmezse orgazm dahi olamazlar. Özellikle kendisine yapılan fiziksel şiddetten hissettiği acı ile zevkin doruğuna ulaşan mazoşistler, psikolojik şiddetten yani aşağılanma ve küçük düşürülmeden de zevk alırlar. Mazoşizm nedenleri arasında genel bir kabul gören neden olmasa da çocukluk travmaları, kendilerini orijinal ve farklı hissetmeleri ve hormonlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Bazı mazoşistler kendilerine yapılan veya kendilerine yaptıkları zarar ve acıları, işledikleri günah ve hatalardan arınma olarak görüyorlar.
Sadist ve mazoşist kişiler cinsel ilişkide birbirlerini tam anlamıyla tatmin ederler. Sadist veya mazoşistin normal bir insanla birlikteliği imkansıza yakındır. Yapboz parçaları gibi birbirini tamamlayan sadist ve mazoşist bulundukları durumdan çok memnundur ve birbirlerini nasıl doyuma ulaştıracaklarını çok iyi bilirler. Ne kadar mutlu gibi gözükseler de bu işin sonu mazoşistin sakat kalmasına veya ölmesine kadar gidebilirken sadistin hapse girmesine sebep olabilir. Bu tür eylemleri gösteren kişilerin genelde zengin ve varlıklı insanlar olması tesadüf değildir. Aynı cinsel deneyimlerden sıkılmış kişi imkanları dahilinde sadistliğe gidecek kadar tehlikeli olan cinsel sapkınlıklara yönelebiliyor.
Sadizm ve mazoşizmin tedavisi hastanın genel inanç ve yaşayış tarzına doğrudan etki edeceği için uzun zaman alır. Psikoterapi, danışmanlık ve yakın çevrenin yardımlarıyla yapılan tedavi sonucu bu cinsel sapkınlıklardan kalıcı olarak kurtulunabilir. Bu kişilik bozukluklarının tedavisinde ilk süreç, yakın çevreden hastaya etki eden stresi en az seviyeye indirerek depresyon ve kaygı halinin ortadan kaldırılmasıdır. Tedavi sürecinde saldırganlık ve ani öfkelenmeler 1-2 ay içerisinde ciddi derecede azalır. İlaç tedavisi gerekiyorsa yapılmalıdır fakat intihar teşebbüsleri için temkinli davranılmalıdır. Tedavinin sonuç vermesi birkaç yıl alsa da sonuç genelde pozitiftir.
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