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    4. Cinsiyet değiştiren fenomenden aşk hayatına dair ilginç itiraflar! Gerçek aşkı aradığını söyledi..."Çok üzüldüm ve kırıldım"

    Cinsiyet değiştiren fenomenden aşk hayatına dair ilginç itiraflar! Gerçek aşkı aradığını söyledi..."Çok üzüldüm ve kırıldım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.01.2024 11:30 | Son Güncelleme:
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    Cinsiyet değiştirme sürecini sosyal medyadan paylaştıktan sonra kısa sürede fenomene dönüşen Suellen Carey, aşk hayatıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Carey, erkeklerin kendisini bir 'fetiş' olarak gördüğünü söyleyerek gerçek aşkı aradığını söyledi.

    Cinsiyet değiştirdikten sonra modellik kariyerine başlayan Suellen Carey, aşk hayatında yaşadığı sorunlara dair konuştu. Instagram'da 205 bini aşkın takipçisi bulunan Carey, cinsiyet değiştirme ameliyatının hayatını kökünden değiştirdiğini ve insanların ona olan bakış açısının yeniden kurgulandığını dile getiren Carey, "Herkes bize seks objesi olarak bakıyorlar. Erkekler beni sadece bir fetiş olarak görüyor. Üzgün ve kızgın hissediyorum. Özellikle birçok kişi bizi sadece yargılıyor. Toplum bizi yargılayan kişilerle bedenlerimizden keyif alan kişilerin aynı olduğunu bilmiyor." dedi.

    ÜÇ İLİŞKİSİNİ ANLATTI

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    Hayatı boyunca üç ciddi ilişkisi olduğunu belirten Suellen, "Hepsini seviyordum ve o zamanlar benim de sevildiğimi biliyordum. Ama diğer tüm kadınlar gibi ben de onların ihanetine uğradım ve o zaman ilişkimi bitirdim. Her heteroseksüel çift gibi, birlikte yaşıyorduk ve her iki ailemiz de bizi biliyordu. İnsanlar partnerime onun bir erkekle ilişkisi olduğunu, benim kadın olmadığımı veya partnerimin eşcinsel olduğunu söylüyordu" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya cinsiyet değiştirme ameliyatı
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