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Cinsiyet değiştirince teklifler azalmıştı! Elliot Page yeni rolüyle dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.03.2024 08:58
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Ünlü oyuncu Ellen Page cinsiyet değiştirmiş ve adını da Elliot Page olarak değiştirmişti. Cinsiyet değiştirdikten sonra Hollywood filmlerinden az teklif alan ünlü oyuncu yeni rolüyle dikkat çekti.

Cinsiyet değiştirince teklifler azalmıştı! Elliot Page yeni rolüyle dikkat çekti

Cinsiyet değiştiren ve Ellen olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu yeni bir rolle sevenleriyle buluşacak.

"The Umbrella Academy" dizisiyle tanınan Page Habertürk'ün haberine göre, yeni filmi ‘Close to You'nun Londra'daki galasına katıldı.

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37 yaşındaki Page bu filmde cinsiyet değiştiren bir erkeğin hayatını canlandırıyor. ‘Close to You' Page'in 2017 yılından beri rol aldığı ilk film olarak karşımıza çıkıyor.

Başarılı oyuncu "Bu film beni gerçekten iyileştirdi. Cinsiyet değiştirmeden önce böyle bir filmde bu kadar rahat olamazdım. Filmde cinsiyet değiştirdikten sonra ilk kez aile fertleriyle buluşmak için eve dönen bir adamı canlandırıyorum. Bu filmde hiç olmadığım kadar rahat ve mevcudum" dedi.

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