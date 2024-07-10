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    4. Cinsiyet öğrenme partisinde evlilik teklifi aldı! Mutluluktan ne yapacağını şaşırdı... Sosyal medyadan yorum yağdı

    Cinsiyet öğrenme partisinde evlilik teklifi aldı! Mutluluktan ne yapacağını şaşırdı... Sosyal medyadan yorum yağdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.07.2024 07:58
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    Sosyal medyada doğacak çocukları için cinsiyet partisi düzenleyen bir çift kısa sürede gündem oldu. Çocuğunun cinsiyetini öğrenmek için balonu patlatan kadının önüne diz çöken bir o anlarda evlilik teklifi etti. İki sevinci bir arada yaşayan kadın ise büyük bir mutlulukla ne yapacağını bilemedi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Cinsiyet öğrenme partisinde evlilik teklifi aldı! Mutluluktan ne yapacağını şaşırdı... Sosyal medyadan yorum yağdı

    Sosyal medyadan paylaşılan bir cinsiyet öğrenme partisi ilginç anlara sahne oldu. Çocuğunun cinsiyetini öğrenmek için balonu patlatan kadın bir anda erkek arkadaşının diz üstüne çökerek evlilik teklifi etmesiyle şaşkına döndü.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Cinsiyet öğrenme partileri gerçekten çok gereksiz" yorumunu ekledi. İkinci bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu ne acele? Çocuk doğunca evlilik teklifi etseydin" yorumunda bulundu.

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