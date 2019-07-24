KADIN

Cinsiyete göre kürtaj: Son üç aydır Hindistan'ın 132 köyünde kız bebek doğmuyor!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 09:22 | Son Güncelleme

Kız çocuklarına ne oluyor? Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Uttarkand eyaletinde yaşanan olay, yetkilileri harekete geçirdi. Hükümetin yaptığı araştırmaya göre 132 köyde doğan 216 çocuğun hiç kız olmaması cinsiyete göre kürtaj yapıldığı şüphesini doğurdu. Endişe veren olaya göre kız çocukları ‘maddi bir yük’ gibi görülüyor, hâlâ bazı bölgelerde devam eden 'geleneğe' göre aileler kız çocukları evlendiğinde başlık parası ödüyor.

Cinsiyete göre kürtaj: Son üç aydır Hindistan'ın 132 köyünde kız bebek doğmuyor!

Hindistan’ın kuzeyinde 132 köyde son üç ayda dünyaya gelen 216 bebek arasında hiç kız çocuğu bulunmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine ‘cinsiyete göre kürtaj’ yapıldığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Yeni Delhi merkezli ANI haber ajansının aktardığına göre, Uttarakhand eyaletinde bulunan Uttarkashi bölgesinde yayımlanan resmi doğum oranları dişi fetüslere kürtaj uygulandığına dair endişe yarattı. Hükümetin de elinde bulunan verilere göre bölgede son üç aydaki 216 doğumda sadece erkek bebekler dünyaya geldi.

2

Hindistan’da cinsiyet nedeniyle kürtaj yapılması 1994 yılında yasaklanırken ailelerin erkek çocuklarını emekçi, çalışan kız çocuklarını ise pahalı borç olarak görmesi nedeniyle bu uygulama belirli bölgelerde yaygın şekilde devam ediyor.

4

Ayrıca hâlâ bazı bölgelerde devam eden 'geleneğe' göre aileler kız çocukları evlendiğinde başlık parası ödüyor.

2011 yılında yapılan son nüfus sayımı, Hindistan'da 1.000 erkek başına yalnızca 943 kadın düştüğünü tespit etti. Hiç kız çocuğunun doğmadığı 132 köy ‘kırmız bölge’ olarak belirlendi. Bu, buradan gelecek verilerin çok daha sıkı bir şekilde inceleneceği anlamına geliyor.

Uttarkashi bölgesinin sulh hâkimi Ashish Chauhan, verilerin ‘şüpheli’ olduğunu belirtti ve yasadışı uygulamaların yaygın bir şekilde devam ettiğini gösterdiğini vurguladı. Chauhan, cenin ölümüne izin veren ailelerin yasal yaptırımla karşılaşacağını da söyledi.

Yetkililer ayrıca, eğilimi tersine çevirme umuduyla 'kitlesel bir farkındalık kampanyası' başlatacaklarını da belirttiler. Hindistan'ın ataerkil toplumunda, erkek çocuklar, yaşlandıklarında ebeveynlerine bakma zorunluluğu olan gelecekteki para kazananlar ve bakıcılar olarak görülüyor. Yasama meclisi üyesi Gopal Rawat da “Bölgenin 132 köyünde sıfır kız çocuğu doğum oranına sahip olmak şok edici'' dedi.

3

HÜKÜMET VERİSİ: 63 MİLYON KADIN 'EKSİK'

2011 verilerine göre, 943 kıza karşı bin erkek çocuk dünyaya geldi. Bu oranın bazı kuzey eyaletlerinde 850’ye kadar düştüğü saptanmıştı.

Hindistan hükümetinin geçen yıl hazırladığı bir rapor ise, ülke nüfusunda yaklaşık 63 milyon kadının ‘eksik’ olduğunu ortaya koymuştu. Rapor, bunun sebebini erkek çocukların tercih edilmesi olarak belirtmişti.

Avını yerken böyle görüntülendiAvını yerken böyle görüntülendi
Doğduğunuz aya göre nasıl bir kadın olduğunuzu analiz edinDoğduğunuz aya göre nasıl bir kadın olduğunuzu analiz edin
Gelinin yeni keşfi hayat kurtarıyor!Gelinin yeni keşfi hayat kurtarıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hindistan kız bebek hindistan kürtaj

En Çok Okunan Haberler

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Dermatologlar da onu öneriyor! İşte 'ölümsüzlük bitkisi' Aloe Vera'nın farklı kullanım alanları

Dermatologlar da onu öneriyor! İşte 'ölümsüzlük bitkisi' Aloe Vera'nın farklı kullanım alanları

Hem batıktan, hem de tahrişten kurtulacaksınız

Hem batıktan, hem de tahrişten kurtulacaksınız

Mucize gibi! 'Saçım bir günde hemen yağlanıyor' diyorsanız...

Mucize gibi! 'Saçım bir günde hemen yağlanıyor' diyorsanız...

Terleyen göğüslere astarlı çözüm

Terleyen göğüslere astarlı çözüm

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hijyenik ped karşılığında cinsel ilişkiye girmek zorunda kalıyorlar

Hijyenik ped karşılığında cinsel ilişkiye girmek zorunda kalıyorlar

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yükselen Akrep Burcu Özellikleri

Yükselen Akrep Burcu Özellikleri

Yükselen Terazi Burcu Özellikleri

Yükselen Terazi Burcu Özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğduğunuz aya göre nasıl bir kadın olduğunuzu analiz edin

Doğduğunuz aya göre nasıl bir kadın olduğunuzu analiz edin

Kadınlar için hayat kurtaran ipuçları

Gelinin yeni keşfi hayat kurtarıyor!

Kadınlar ingiliz anahtarı ve karga burunla tanıştı! Basit arızaları artık kadınlar tamir edecek

Kadınlar ingiliz anahtarı ve karga burunla tanıştı! Basit arızaları artık kadınlar tamir edecek

Erkeklerin 'yayılarak oturmasını engelleyen' sandalye tasarımına ödül

Yayılarak oturmaya son! Bu sandalye erkeklerin yayılarak oturmasını engelliyor

ABD'li şarkıcı Beyonce'tan, Meghan Markle'a annelik tavsiyesi: 'Kendine zaman ayır'

Beyonce'tan Meghan'a tavsiye! 'Kendine zaman ayır'

Online alışveriş pişmanlığı! Hem gelinlik yanlış geldi hem de yorumlar şaşkına çevirdi

İnternetten alışverişe tövbe ettiren olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.