Cinsiyete göre kürtaj: Son üç aydır Hindistan'ın 132 köyünde kız bebek doğmuyor!

2011 yılında yapılan son nüfus sayımı, Hindistan'da 1.000 erkek başına yalnızca 943 kadın düştüğünü tespit etti. Hiç kız çocuğunun doğmadığı 132 köy ‘kırmız bölge’ olarak belirlendi. Bu, buradan gelecek verilerin çok daha sıkı bir şekilde inceleneceği anlamına geliyor.

Ayrıca hâlâ bazı bölgelerde devam eden 'geleneğe' göre aileler kız çocukları evlendiğinde başlık parası ödüyor.

Hindistan’da cinsiyet nedeniyle kürtaj yapılması 1994 yılında yasaklanırken ailelerin erkek çocuklarını emekçi, çalışan kız çocuklarını ise pahalı borç olarak görmesi nedeniyle bu uygulama belirli bölgelerde yaygın şekilde devam ediyor.

Yeni Delhi merkezli ANI haber ajansının aktardığına göre, Uttarakhand eyaletinde bulunan Uttarkashi bölgesinde yayımlanan resmi doğum oranları dişi fetüslere kürtaj uygulandığına dair endişe yarattı. Hükümetin de elinde bulunan verilere göre bölgede son üç aydaki 216 doğumda sadece erkek bebekler dünyaya geldi.

Hindistan’ın kuzeyinde 132 köyde son üç ayda dünyaya gelen 216 bebek arasında hiç kız çocuğu bulunmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine ‘cinsiyete göre kürtaj’ yapıldığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Uttarkashi bölgesinin sulh hâkimi Ashish Chauhan, verilerin ‘şüpheli’ olduğunu belirtti ve yasadışı uygulamaların yaygın bir şekilde devam ettiğini gösterdiğini vurguladı. Chauhan, cenin ölümüne izin veren ailelerin yasal yaptırımla karşılaşacağını da söyledi.

Yetkililer ayrıca, eğilimi tersine çevirme umuduyla 'kitlesel bir farkındalık kampanyası' başlatacaklarını da belirttiler. Hindistan'ın ataerkil toplumunda, erkek çocuklar, yaşlandıklarında ebeveynlerine bakma zorunluluğu olan gelecekteki para kazananlar ve bakıcılar olarak görülüyor. Yasama meclisi üyesi Gopal Rawat da “Bölgenin 132 köyünde sıfır kız çocuğu doğum oranına sahip olmak şok edici'' dedi.

HÜKÜMET VERİSİ: 63 MİLYON KADIN 'EKSİK'

2011 verilerine göre, 943 kıza karşı bin erkek çocuk dünyaya geldi. Bu oranın bazı kuzey eyaletlerinde 850’ye kadar düştüğü saptanmıştı.

Hindistan hükümetinin geçen yıl hazırladığı bir rapor ise, ülke nüfusunda yaklaşık 63 milyon kadının ‘eksik’ olduğunu ortaya koymuştu. Rapor, bunun sebebini erkek çocukların tercih edilmesi olarak belirtmişti.



