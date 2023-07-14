Çıplak protestolarıyla tanınan vegan aktivist yine olay yarattı! “Ünlü olmak için hayvanları kullanıyor”

Sosyal medyada hayvan hakları konusunda yaptığı protestolar sayesinde dikkatleri çeken Tash Peterson bu ayın başlarında bir düzine aktivistle beraber ölen domuzların haklarını savunmak için restorana baskın yapmıştı. Restorana haftada iki kez gelen Peterson sıklıkla müşterilerin önünde soyunarak protesto yapmaya başlayınca tepki çekti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcılarının ve restoran sahibinin protesto şeklini eleştirmesi üzerine Peterson, “Kendi reklamımı yapmaya çalışmıyorum. Sosyal medyadan ayda 40 bin dolar (1 milyon 48 bin TL) kazandığım asla doğru değil. Ben restoranları kapatmaya çalışmıyorum. Sadece insanlara vegan seçenekler sunmalarını ve hayvanlara saygı göstermelerini bekliyorum” dedi.