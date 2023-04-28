Yetişkin film yıldızı Reislin, aynada poz vermeden duramıyor! Dekolteli pozu sosyal medyada gündem yarattı

Yetişkin film sektörünün en gözde isimlerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Reislin yine ayna karşısında verdiği bir pozla Instagram’ın limitlerini zorlamayı başardı. Sosyal medya hesaplarını atktif bir şekilde kullanan isim son olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden ayna karşısında yere çömelerek çekilen bir pozunu paylaştı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Reislin’in ışıklarını loş hale getirdiği odada çekilen pozunda göğüslerini ön plana çıkartan dekolteli bir üst tercih etmesi hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarını beğenisini kazandı.