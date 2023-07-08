Fenomen isim Riley Reid muftaktan cesur pozunu paylaştı! Tanga bikisiniyle Instagram’ı alev alev yaktı

Sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Riley Reid, mutfakta pembe bikinisiyle adeta şov yaptı. Tanga bikinisiyle kameraya arkası dönük bir şekilde mutfak dolabından bir şeyler aldığı anlarda çekilen bir pozunu paylaşan Reid’in gönderisi kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

SOSYAL MEDYADAN İTİRAF

Kendisini devamlı olarak geliştirmek için mücadele ettiğini söyleyen Reid, paylaşımında adeta takipçileriyle dertleşti. Milyonlarca takipçisine seslenen Reid gönderisine, “Hayatta olduğum yerde olduğum için sonsuza kadar minnettarım. Yıllar geçti ve kendimi keşfetmeye giderek yaklaştım ve yaratıcı, yönetmen, yapımcı, stilist, set tasarımcısı, editör, yazar, fotoğrafçı ve çok daha fazlası olma fırsatlarına sahip oldum. Kendimi sizlerle paylaşarak kendimi keşfetme şansı verdiğiniz için hepinize hayranlarım sonsuz teşekkürler” notunu ekledi.



