Baba Vanga'dan sonra sıra Nostradamus'ta! 2024 kehanetleri tüyler ürpertti... Yeni savaşın detaylarını verdi

450 yıldan fazla bir süre önce yayımlanan Les Prophéties adlı kitabında geleceğe dair tahminlerde bulunan Nostradamus dünya geneline adını bir kahin olarak duyurmayı başardı. Nostradamus'un Adolf Hitler'in yükselişini, Başkan John F. Kennedy'nin vurulmasını, Kovid salgınının başlangıcını ve hatta 2022'deki yaşam maliyeti krizini doğru bir şekilde tahmin ettiği söyleniyor. Kahinin 2024 tahminleri ise şimdiden sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.
Fransız kahin 2024'te uluslararası çatışmaların artacağını öngördü. Kitabında bu konuya dair ise "Kızıl düşman korkudan sararacak ve büyük okyanusu dehşete düşürecek." dedi. Nostradamus hayranları "kızıl düşmanın" komünist Çin olabileceğini düşünüyor . "Büyük okyanus", savaşın denizde, muhtemelen Hint Okyanusu'nda gerçekleşebileceğini gösteriyor.
Nostradamus, kitabında "Kuru Dünya daha da kuraklaşacak ve büyük seller yaşanacak" diye yazdı. Kendisi ayrıca, bir tsunaminin yaklaştığını ve mahsulleri yok etmekle tehdit edebileceğini ima ederek çok büyük bir kıtlık konusunda da uyardı.
Nostradamus'un tahminlerinden biri, Kral Charles'ın gelecek yıl inişli çıkışlı bir yolculukla karşı karşıya kalabileceğini iddia ediyor. Les Prophéties'te bu konuya dair olarak "Adaların Kralı zorla kovuldu... yerine hiçbir kral işareti olmayan biri getirildi." satırları yer alıyor. Yazılarda belirli bir krala atıfta bulunulmasa da, bazıları söz konusu hükümdarın Britanya monarşisinin şu anki başkanı olabileceği sonucunu çıkardı. Nostradamus Kehanetleri kitabının analisti ve yazarı Mario Reading, Kral Charles'in hem kendisine hem de ikinci karısı Kraliçe Camilla'ya yönelik ısrarlı saldırılar nedeniyle istifa edebileceğini söyledi.
Nostradamus ayrıca Papa Francis'in 2024'te öleceğini öngördü. Katolik Kilisesi'nin lideri önümüzdeki Aralık ayında 88 yaşına girecek ve çoğu kişi onun görevini sonlandıracağını düşünüyor.