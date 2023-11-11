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    4. Baba Vanga'dan sonra sıra Nostradamus'ta! 2024 kehanetleri tüyler ürpertti... Yeni savaşın detaylarını verdi

    Baba Vanga'dan sonra sıra Nostradamus'ta! 2024 kehanetleri tüyler ürpertti... Yeni savaşın detaylarını verdi

    11.11.2023 09:36 | Son Güncelleme:
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    Asıl adı Michel de Nostredame olan Fransız filozof Nostradamus'un 2024 yılına ilişkin tahminleri ortaya çıktı ve bazı kehanetleri sosyal medyada soğuk duş etkisi yaratarak endişelere neden oldu. Nostradamus 2024 kehanetlerinde bir kraliyet kaosu ile yeni bir savaşa dikkat çekti.

    450 yıldan fazla bir süre önce yayımlanan Les Prophéties adlı kitabında geleceğe dair tahminlerde bulunan Nostradamus dünya geneline adını bir kahin olarak duyurmayı başardı. Nostradamus'un Adolf Hitler'in yükselişini, Başkan John F. Kennedy'nin vurulmasını, Kovid salgınının başlangıcını ve hatta 2022'deki yaşam maliyeti krizini doğru bir şekilde tahmin ettiği söyleniyor. Kahinin 2024 tahminleri ise şimdiden sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

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    Günün Trend Haberleri

    DENİZ SAVAŞI

    DENİZ SAVAŞI

    Fransız kahin 2024'te uluslararası çatışmaların artacağını öngördü. Kitabında bu konuya dair ise "Kızıl düşman korkudan sararacak ve büyük okyanusu dehşete düşürecek." dedi. Nostradamus hayranları "kızıl düşmanın" komünist Çin olabileceğini düşünüyor . "Büyük okyanus", savaşın denizde, muhtemelen Hint Okyanusu'nda gerçekleşebileceğini gösteriyor.

    İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FELAKETİ

    İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FELAKETİ

    Nostradamus, kitabında "Kuru Dünya daha da kuraklaşacak ve büyük seller yaşanacak" diye yazdı. Kendisi ayrıca, bir tsunaminin yaklaştığını ve mahsulleri yok etmekle tehdit edebileceğini ima ederek çok büyük bir kıtlık konusunda da uyardı.

    KRAL CHARLES OLARAK YORUMLANDI

    KRAL CHARLES OLARAK YORUMLANDI

    Nostradamus'un tahminlerinden biri, Kral Charles'ın gelecek yıl inişli çıkışlı bir yolculukla karşı karşıya kalabileceğini iddia ediyor. Les Prophéties'te bu konuya dair olarak "Adaların Kralı zorla kovuldu... yerine hiçbir kral işareti olmayan biri getirildi." satırları yer alıyor. Yazılarda belirli bir krala atıfta bulunulmasa da, bazıları söz konusu hükümdarın Britanya monarşisinin şu anki başkanı olabileceği sonucunu çıkardı. Nostradamus Kehanetleri kitabının analisti ve yazarı Mario Reading, Kral Charles'in hem kendisine hem de ikinci karısı Kraliçe Camilla'ya yönelik ısrarlı saldırılar nedeniyle istifa edebileceğini söyledi.

    YENİ PAPA

    YENİ PAPA

    Nostradamus ayrıca Papa Francis'in 2024'te öleceğini öngördü. Katolik Kilisesi'nin lideri önümüzdeki Aralık ayında 88 yaşına girecek ve çoğu kişi onun görevini sonlandıracağını düşünüyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Nostradamus kehanet
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