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    4. Sosyal medya fenomeni Andrea Sunshine mezarlıkta spor yapıyor! "Spor salonunda tacize uğramaktan bıktım"

    Sosyal medya fenomeni Andrea Sunshine mezarlıkta spor yapıyor! "Spor salonunda tacize uğramaktan bıktım"

    10.11.2023 11:50 | Son Güncelleme:
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    Brezilyalı sosyal medya fenomeni Andrea Sunshine spor tutkusunu mezarlığa taşıyarak herkesi şaşkına çevirdi. Spor salonunda güzelliği nedeniyle erkeklerin dikkatini çektiğini söyleyen fenomen isim, "Spor salonunda tacize uğramaktan bıktım" diyerek gündem yarattı. Spor salonu yerine Sunshine şimdilerde mezarlıkta spor yapmayı tercih ediyor.

    Vücut geliştirme uzmanı Andrea Sunshine, son antrenmanını mezarlıkta sergiledi. Sosyal medyadan sağlıklı yaşam ve fitness konularında yaptığı paylaşımları sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Sunshine, alışılmadık bir ortamda eğitimle ilgili kuralları kırma konusunda ilham vermeyi umuyor.

    "ÖLÜ İNSANLAR BENİ TACİZ ETMEZ"

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    500 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mezarlıkta yaptığı bir antrenman sırasında çekilen pozunu paylaşan fenomen isim spor salonunda erkeklerin kendisini taciz etmesinden yorulduğunu belirtti.

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    Fenomen isim mezarlık paylaşımına, "Ölü insanlar beni taciz etmez. Sırf güzel olduğum ve kaslı bir vücuda sahip olduğum için spor salonunda zorbalığa uğramaktan yoruldum. Artık spor salonlarına sadece tamamen boş olduklarında gidiyorum.Aksi takdirde mezarlığa gider ve ruhlarla egzersiz yaparım. Ayrıca kıyafetlerim yüzünden spor salonundan da atıldım. Bu benim için bardağı taşıran son damla oldu." notunu ekledi.

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