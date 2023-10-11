Çırılçıplak mağazanın içinde dolaştı! Görenler ne olduğunu anlayamadı... "Çocuklardan da utanması yok"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinin Seattle bölgesindeki bir mağazanın çocuk bölümünde ebeveynler çıplak halde koşan bir adamı görünce ne yapacağını şaşırdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde adamın sadece çoraplarıyla alışveriş yapanlardan kaçtığı ve çocukları yakalamaya çalıştığı anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede tepkilere neden oldu.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Mağazada bulunlar çıplak adamı yakalamak için hamle yaparken görüntülerde birkaç yumruk darbesi aldığı da gösterildi. Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği görüntülere, "Az bile yapmışlar", "Çocuklardan da utanması yok", "Derhal polise teslim edilmeliydi" yorumları yapıldı.

Tukwila Polisinin çıplak adamın gözaltına alınıp hastaneye götürüleceği bildirildi.