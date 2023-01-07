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Çocuğunun babasının kimliğini hala gizliyor! “NBA yldızı” denilmişti... Oğlunun doğum gününden paylaştı

07.01.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, geçtiğimiz yılı oğlu Mlo’yu kucağına aldıktan sonra bir süre sessizliğe bürünmüştü. Oğlunun bebeğinin babasının kimliğini gizli tutmayı tercih eden Rhoades o dönemde iddiaların odağına yerleşmişti. Aradan geçen 1 yılın sonunda çocuğunun babasının kimliğini hala bir sır gibi saklayan Rhoades, Milo’nun ilk doğum gününden detayları sosyal medyadan paylaştı.

Çocuğunun babasının kimliğini hala gizliyor! “NBA yldızı” denilmişti... Oğlunun doğum gününden paylaştı

2021 yılında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hamile olduğunu dünyaya duyuran Rhoades’in açıklaması gündem yaratamıştı. Uzun süredir beraber olduğu Mike Majlak ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerini noktaladıktan sonra hamile olduğunu açıklayan Rhoades oğlunun babasının kimliğini gizlemeyi seçmişti. Oğlunun doğumundan 8 ay sonra Instagram’da yaptığı paylaşımla kafaları karıştıran Rhoades, “Tanrıya yemin ederim ki NBA oyuncularının iyi insanlar olduğunu düşünmüştüm. Ve bilirsiniz sonra ona hamile olduğumu söyledim.” diyerek bebeğinin babasının bir NBA oyuncusu olduğunu doğruladı. Kesin bir isim vermeyen Rhoades, oğlunun doğum gününden kareleri sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

BAŞBAŞA YEMEĞE ÇIKTILAR

kapak lana rhoades

Instagram hesabının hikaye bölümünden oğlu Milo’nun doğum gününü kutlayan Rhoades, oğlunu kucağına aldığı ve masanın başında çekildikleri kareye, “Milo’nun doğum günü yemeği” notunu ekledi.

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Oğlunun doğum gününün ilk saatlerinde sade bir anne-oğul kutlaması tercih eden Rhoades, Milo’nun masanın üzerine çıktığı bir fotoğrafını paylaştı. Milo’nun yemekleri kıyafetine döktüğü sevimli karesine Rhoades, “Bu oğlan en büyük aşk” notunu ekledi.

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Lana Rhoades

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