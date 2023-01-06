Yetişkin film yıldızı Angela White’in yatak odası itirafı gündem yarattı! “Tüm erkekler bunu yanlış yapıyor”

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa sürede popüler olan Angele White, erkeklerin yatak odasında yaygın yaptığı hatadan söz etti. Çoğu kişinin düşüncesinin aksine cinsel ilişkide penis boyutunun önemli olmadığını ifade eden White, “İyi bir cinsel ilişkinin temeli iyi iletişimden geçer” dedi.

ERKEKLERE SESLENDİ

Çoğu erkeğin cinsel birliktelik sırasında sadece fiziksel özelliklerle meşgul olduğunu dile getiren White, “Tüm erkekler bunu yanlış yapıyor. Yatak odasında konuşmalısınız. Kendi fikirlerinizi söylemeli ve karşı tarafın isteklerini dinlemelisiniz. Partnerinizle gerçekten birlikte olabilmek bence en iyisi bu. Onu dinleyin ve sorular sorun” dedi.