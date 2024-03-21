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    4. Çocuğunun kimliğini çıkartmaya gitti! Bebeğinin ismini karısının haberi olmadan değiştirdi... Verdiği tepki sosyal medyada olay oldu

    Çocuğunun kimliğini çıkartmaya gitti! Bebeğinin ismini karısının haberi olmadan değiştirdi... Verdiği tepki sosyal medyada olay oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.03.2024 07:53
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    TikTok'ta 'turkerguluss' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir çiftin son videosu olay oldu. Yenidoğan bebeklerinin ismi konusun anlaşana çiftten Türker, bebeğin kimliğini çıkartmak için nüfus müdürlüğüne gitti. Ancak baba karısına büyük bir sürpriz hazırlayarak karar verdikleri ismi değiştirerek oğlunun adını başka bir isim yaptı.

    Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Türker ve Gülüş çifti yenidoğan bebeklerine isim koyma sürecini TikTok'tan paylaşmak istedi. Çocuklarının adını 'Buğra Yalın' koymaya karar verdiklerini söyleyen Türker nüfus müdürlüğünde ise küçük bir değişiklik yaparak karısını şaşırtmak istedi. 'Oğlumuzun adını değiştirdim' notuyla yaptığı paylaşımıyla çift büyük ilgi topladı.

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    Oğlunun adını 'Cihangir Yalın' olarak nüfusa kaydettiren baba eve dönüp karısına müjdeli haberi vermek istedi. Kocasının bebeklerinin ismini değiştirmesine ihtimal vermeyen eş ise önce şaka yaptığını düşündü ardından ise kağıdı görünce inanmak zorunda kaldı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o anları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten benim eşim böyle bir şey yapsaydı kıyameti kopartırdım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Cesaretini takdir ettim" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya yenidoğan
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