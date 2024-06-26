Çocukken istismara uğramıştı! Cinsel terapist tedavi edeceğini söyleyerek seans sırasında defalarca tecavüz etti... "Travmamı iyileştireceğini söylemişti"

MYNET|DIŞ HABERLER Çocukluk döneminde yaşadığı cinsel istismar nedeniyle tedavi altına alındığını belirten Ella Janneh isimli kadın, İngiltere'nin ünlü televizyon programlarına cinsel terapisti olarak konuk olan Mike Lousada'nın Belsize Park'taki kliniğine gitti. 750 sterlin (yaklaşık 31 bin 246 TL) değerindeki seans sırasında Janneh, Losuada'nın kendisine tecavüz ettiğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyerek dava açtı.

MAHKEMEDE DETAYLARI ANLATTI

Mahkemede klinikte yaşadıklarından söz eden Janneh, çocukluğunda istismara uğradığı için rızasıyla seks sırasında panik atak geçirdikten sonra tedavi için Lousada'ya gittiğini vurguladı. Janneh, Lousada'nın kendisine penis penetrasyonu olarak nitelendirdiği bir tedavi yöntemini sunduğunu ve kendisinin kabul etmemesine rağmen zorla tedaviyi uyguladığını ifade etti.

Mahkemeye verdiği tanık ifadesinde annah, Lousada'nın seans sırasında kendisine çocuk gibi davranması talimatını verdiğini, bunun da "tam bir panik atağı" ve dissosiyasyonu tetiklediğini söyledi.

Şu anda Almanya'da yaşayan Lousada'nın avukatları, daha önce yaklaşık "30 ila 40" müşteriyle penis penetrasyonu yaptığını söyledi.

8 yıldır devam eden davanın ardından konuşan Lousada ise, "O gün olanları hem polise hem de mahkemeye anlattım, takdir edersiniz ki delillerimin reddedilmesinden dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Artık bu tür işlerle ilgilenmiyorum ve söz konusu olaydan bu yana da yapmadım. Bayan Janneh'e yardım etmeye çalışıyordum ve asla ona zarar vermek niyetinde değildim" ifadelerini kullandı.