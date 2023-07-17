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Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i 'Öldü' haberlerine artık dayanamadı! Avukatıyla paylaşım yaptı

17.07.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalarımıza kazınan Alpaslan Özmol hakkında çıkan 'Öldü' haberlerinden artık bıktı usandı. Ünlü oyuncu son olarak avukatıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı reyting rekortmeni dizi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Alpaslan Özmol son olarak Kuruluş Osman dizisinde Gürbüz Alp karakterine hayat verdi.

Ünlü oyuncu Özmol hakkında sık sık 'Öldü' iddiaları gündeme geliyor. Hakkında çıkan haberlerden sıkılan ünlü isim avukatıyla birlikte paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz günlerde de Alpaslan Özmol hakkında yine öldüğüne dair yalan haberler yapıldı. Yalan haberler, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Twitter'da da paylaşıldı.

Çaycı Hüseyin 2

TT listesinde adını gören Alpaslan Özmol ise yine neye uğradığını şaşırdı. Daha önceki yalan haberlere sosyal medyadan tepki gösteren Özmol, bu kez somut bir adım attı.

Avukat tutan oyuncu hakkında yapılan yalan haberlere karşı dava açacağını duyurdu.

Çocuklar Duymasın 1

"YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK"

Avukatıyla verdiği pozu sosyal medyada paylaşan ünlü oyuncu, "Sevgili avukatım nezdinde hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır" ifadelerini kullandı. Oyuncuya, sevenlerinden destek mesajları yağdı.

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