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Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su kızıyla poz verdi!

10.01.2024 15:05 | Son Güncelleme:
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Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'sunu canlandıran Ayşecan Tatari zaman zaman değişimiyle gündeme geliyor. Bir süredir ekrandan uzak olan güzel oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Oyuncu son olarak sosyal medya hesabından çocuğuyla olan karesini paylaştı. Kızının büyüdüğü ise gözlerden kaçmadı.

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su kızıyla poz verdi!

Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakterine hayat veren çocuk yıldız Ayşecan Tatari evlendi ve çocuk sahibi oldu. Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de evlenmişti.

Mutlu bir evlilik sürdüren Ayşecan Tatari bir süredir ekranlardan uzakta. Bir kızı olan Ayşecan Tatari, kızının sevimli hallerini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

ayşecan tattri

Oyuncu son olarak 128 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından kızıyla olan fotoğrafını paylaştı.

Kızıyla pozlarına beğeni yağan oyuncuya "Ne güzelsiniz" yorumları da yağdı.

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