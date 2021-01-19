Çocuklarda aşırı kilo sorunu ve kilo verme yöntemleri

Çocukluk çağında aşırı kilo alımı kompleks bir sağlık sorunudur. Bir çocuk yaşına ve boyuna göre ideal kiloda değilse bu sorunun hem fiziksel hem de psikolojik sağlığa çeşitli zararları bulunur. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan sağlık tanımında kişinin fiziksel ve psikolojik olarak tam bir iyilik halinde olması gerekliliği yer alır.

Yüksek kalorili ve besleyici değerleri düşük gıdaların ve içeceklerin tüketilmesi, yetersiz uyku uyunması, fiziksel olarak sedanter bir yaşam tarzının benimsenmesi aşırı kilo alımını tetikleyen en temel nedenlerdir. Aslına bakılırsa, günümüzde çocukların sahip olduğu teknolojik cihazların bu sağlık sorununda önemli bir etkisi olduğu ifade edilebilir. Gün içerisinde bilgisayar ve tablet gibi akıllı cihazlarla saatler geçiren çocukların hareketsiz bir yaşam sürmesi ile sıklıkla karşılaşılmaktır.

Çocukluk döneminde aşırı kilo kalp ve damar hastalıkları, tip 2 diyabet, hormon sorunları, kız çocuklarında erken ergenliğe yol açabilen insülin direnci, yüksek tansiyon, kas hastalıkları ve bazı kanser türleri dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle her zamanki gibi bu sorunu önlemek, atılması gereken en önemli adım olarak düşünülmelidir.