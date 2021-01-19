Çocuklarda aşırı kilo sorunu ve kilo verme yöntemleri

Çocukluk çağında aşırı kilo alımı kompleks bir sağlık sorunudur. Bir çocuk yaşına ve boyuna göre ideal kiloda değilse bu sorunun hem fiziksel hem de psikolojik sağlığa çeşitli zararları bulunur. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan sağlık tanımında kişinin fiziksel ve psikolojik olarak tam bir iyilik halinde olması gerekliliği yer alır.
Yüksek kalorili ve besleyici değerleri düşük gıdaların ve içeceklerin tüketilmesi, yetersiz uyku uyunması, fiziksel olarak sedanter bir yaşam tarzının benimsenmesi aşırı kilo alımını tetikleyen en temel nedenlerdir. Aslına bakılırsa, günümüzde çocukların sahip olduğu teknolojik cihazların bu sağlık sorununda önemli bir etkisi olduğu ifade edilebilir. Gün içerisinde bilgisayar ve tablet gibi akıllı cihazlarla saatler geçiren çocukların hareketsiz bir yaşam sürmesi ile sıklıkla karşılaşılmaktır.
Çocukluk döneminde aşırı kilo kalp ve damar hastalıkları, tip 2 diyabet, hormon sorunları, kız çocuklarında erken ergenliğe yol açabilen insülin direnci, yüksek tansiyon, kas hastalıkları ve bazı kanser türleri dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle her zamanki gibi bu sorunu önlemek, atılması gereken en önemli adım olarak düşünülmelidir.
Fazla kilo sorunu yaşayan çocuklara önerilen kilo verme yöntemleri ile yetişkinlere önerilenler tam olarak aynı değildir. Öncelikle çocukların neden kilo sorunu yaşadığının belirlenmesi gerekir. Aşırı kalorili yiyecekler mi, aşırı yemek tüketimi mi, sağlık sorunları mı yoksa hareketsizlik mi kilo alınmasına neden olduğu belirlendikten sonra kişiye özel bir yaklaşım sunulmalıdır ve bu yaklaşımın özünde de dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması olmalıdır.
Çocukların sağlıklı bir şekilde kilo verebilmesi için beslenme alışkanlıkları gözden geçirilmelidir. Fast food gıdalardan, şekerden ve genel olarak işlenmiş gıdalardan uzak kalmaları sağlanmalıdır. Fakat bu durum onların açlığa mahkum edilmesini gerektirmez. Çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturulması temel hedef olmalı ve istedikleri sağlıksız gıdalar yerine sağlıklı alternatifler sunulmalıdır. Dengeli ve yeterli beslenme kriterleri doğrultusunda gelişimleri için gerekli besinleri aldıklarından ise emin olunmalıdır.
Boylarına ve yaşlarına göre ideal kilolarına inmeleri gereken çocukların fiziksel aktiviteye yönlendirmeleri de oldukça önemlidir. Gün içerisinde ne kadar aktif oldukları belirlenmeli ve bu eşiğin üzerine çıkılmalıdır. Kilo almak yalnızca beslenmeye indirgenemeyecek bir süreçtir, kişi aldığı kalorileri yakmak için egzersiz yapmak durumundadır. Fakat çocuklara herhangi bir egzersizi dikte etmek de sağlıklı bir yaklaşım sayılmaz. Onların ilgi alanlarını keşfetmek, onlarla birlikte gezilere çıkmak ya da ilgi duydukları spor dalları ile uğraşmalarını sağlamak etkili çözümler arasında gösterilebilir.
Düzenli ve kaliteli uyku çocukların fiziksel sağlığının en temel bileşenlerindendir. Büyüme sürecinde oldukları için düzenli uyku uyumalarının mutlaka sağlanması gerekir. Yapılan bilimsel araştırmalar yeterince uyumayan kişilerde iştah hormonlarının daha aktif olmasından kaynaklı kilo alım problemleri yaşanabileceğini gösterir. Bu gerçeklerden hareketle çocukların beslenme düzenine olduğu kadar uyku düzenine de dikkat edilmesinin önemli olduğu ifade edilebilir. Çocukluk çağında gerçekleştirilen davranış değişiklikleri ile çocukların sağlıklı bir yaşam sürmeleri sağlanabilir. Böylece hem orta ve uzun vadede fazla kilo nedeniyle yaşanabilecek sağlık sorunlarının riski azaltılabilir hem de çocukların karşılaşma ihtimali bulunan ve ne yazık ki yaygın bir şekilde gözlemlenen akran zorbalığının psikolojik
etkilerinden uzak durulabilir.
Aşırı kilo sorunu yaşayan çocuklar diyetisyenler tarafından belirlenen beslenme programlarına uyarak ideal kilolarına zaman içerisinde düşebilir ve en önemlisi yaşam boyu sürdürebilecekleri sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanabilir. Düşünüldüğünün aksine diyet yapmak için bir yaş sınırı yoktur. Çünkü diyet; dengeli, sağlıklı ve yeterli beslenmektir.
Diyetisyen Mehtap Yakut
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