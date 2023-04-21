Çocukları hırsızlık yaptığı için cezalandırmak istedi! Aylarca ne yemek ne de su verdi... 3 çocuğundan ikisi gözünün önünde hayatını kaybetti

Nijerya’da yaşanan bir olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. 5 yaşındaki Gbenga Ogunfadeke isimli bir baba 3 çocuğunun hırsızlıkla suçlanmasından sonra onları cezalandırmak için harekete geçti. Üç çocuğunu karanlık bir odaya zincirleyen baba 3 ay boyunca onlara yemek ve su vermedi. İki çcouğunun ölümüne neden olan baba Amotekun Kolordusu olarak da bilinen Devlet Güvenlik Ağı'nın yetkilileri tarafından yakalandı.

ÇOCUKLARININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞUNU REDDETTİ

Anneleri Busolo Otusegun ile boşandıktan sonra üç çocuğunun velayetinin kendisine verildiği ifade edilen babanın komşuları çocuklarına yıllardır kötü muamele yaptığını söyledi. Ogunfadeke çocuklarını zincirleyerek cezalandırmak için hapsettiğini kabul etti. Ancak yiyecek ve su açlığını reddederek iki çocuğunun ölümüne neden olduğunu reddetti.