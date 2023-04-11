Rusya’da bir garip olay! Çöp kovasının kendisine küfür ettiğini iddia eden adam tekme tokat kavga etti... Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

Rusya’da kaydedilen görüntülerde sarhoş olduğu düşünülen ismi açıklanmayan bir adam çöp kovasıyla amansız bir kavgaya tutuştu. Çöp kovasının kendisine küfür ettiğini iddia eden adam sokak ortasında kavga etmeye başladı. Çevre evlerden birinde yaşayan bir kişinin kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

TEKME TOKAT KAVGA ETTİ

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde ayakta durmakta zorluk yaşayan adam çöp kovasına tekme atmaya başladı. Tekmenin darbesiyle yere düşen adam sonrasında ayağa kalkarak çöp kovasını yumruklamaya başladı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.