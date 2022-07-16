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Çocukların kavgasına aileler de karıştı! Taş ve sopayla birbirlerine girdiler...

16.07.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin de karışmasıyla taşlı, sopalı kavga çıktı. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri olayın büyümesini önlerken, 3 kişi gözaltına alındı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çocukların kavgasına aileler de karıştı! Taş ve sopayla birbirlerine girdiler...

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk arasında tartışma çıktı. Çocukların, ailelerine haber vermesi üzerine taraflar arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve motosikletli yunus timleri, olayın büyümesini önleyip, tarafları ayırdı. Kalabalık grubu ayıran polis, kavgayı sürdürmeye çalışan 3 kişiyi ise gözaltına aldı. Çevrede toplanan kalabalık dağıtılırken, gözaltına alınan 3 kişi polis merkezine götürüldü.

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Öte yandan, kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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Diyarbakır
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