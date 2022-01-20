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Çocukların müstehcen fotoğraf ve videosunu çekmişti! Mahkemeden rekor ceza

20.01.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide bulandıran olay Aydın'da meydana geldi. Serkan Aydın (37), sosyal medya üzerinden, farklı illerde yaşayan küçük yaştaki kız çocuklarını taciz edip müstehcen fotoğraf ve videolarını çekerek bazılarını tehdit edip paylaştı. Mahkemede yargılanan Aydın, 11 yıl süren dava sonunda rekor ceza aldı. Mahkeme, Aydın'ı 110 yıl hapis ve 668 bin lira da para cezasına çarptırdı. İşte iğrenç olayın detayları!

Çocukların müstehcen fotoğraf ve videosunu çekmişti! Mahkemeden rekor ceza

Serkan Aydın (37), sosyal medya üzerinden farklı illerde yaşayan küçük yaştaki kız çocuklarını taciz edip, müstehcen fotoğraf ve videolarını çekerek sosyal medyada paylaştı. 16 Şubat 2011'de bir ailenin şikayetiyle ortaya çıkan olayın ardından Aydın gözaltına alındı. İfadesinde kimseyi tehdit etmediğini, fotoğraf ve görüntüleri çocukların kendi rızasıyla gönderdiğini söyleyen Serkan Aydın serbest bırakıldı.

29 ÇOCUK DAHA TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayı sürdüren savcılık, Aydın'ın bilgisayarında müstehcen fotoğrafları bulunan 29 kız çocuğunu daha tespit etti. Serkan Aydın hakkında Aydın 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 11 yıl sonunda dava sonuçlandı.

REKOR CEZA

Mahkeme, tutuksuz yargılanan Serkan Aydın'a cinsel taciz, şantaj, hakaret ve müstehcen görüntüleri bilgisayarına depolamak suçlarından her mağdur için 6 ay ile 8 yıl arasında değişen oranlarda toplam 110 yıl hapis, yine her mağdur için 4 bin lira ile 140 bin lira arasında değişen toplam 668 bin lira para cezası verdi.

Mahkeme ayrıca Serkan Aydın için yakalama kararı çıkardı.

DHA

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