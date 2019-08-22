Mynet Trend

Çocuklarını vegan olarak besleyen çifte hapis cezası

BBC BBC
22.08.2019 14:31 | Son Güncelleme

Avustralya'da bebeklerini vegan ürünlerle besleyerek "çocuklarının yetersiz beslenmesine neden olmakla" suçlanan bir çift 18'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çocuklarını vegan olarak besleyen çifte hapis cezası

Ancak çiftin hapse girmeyeceği ve 300'er saat toplum hizmeti yapacakları açıklandı.

Mahkeme kayıtlarına göre, kız çocuğu 19 aylıkken 4 kilo 890 gramdı ve 3 aylık gibi görünüyordu.

Çocuğun protein eksikliği nedeniyle dişleri de henüz çıkmamıştı.

Sydney'de görülen davada yargıç çifti sorumsuz davranarak çocuklarını uygunsuz şekilde beslediğini ve bebeğin gelişimini engellediğini söyledi.

Ailesinin ağırlıklı olarak yulaf, patates, tost ve pirinç yedirdiği çocuk Mart 2018'de fenalaşınca annesi ambulans çağırmıştı.

KONUŞAMIYOR, OTURAMIYORDU

Bebek daha sonra aileden alınmış ve sosyal hizmetler kurumunun gözetimine verilmişti.

Doktorlara göre bebek hastaneye getirildiğinde dudakları morarmış, kan şekeri düşmüş ve kasları da esnekliğini yitirmişti.

Bebeğin bakıcısı Mayıs ayındaki ifadesinde çocuğun henüz konuşamadığını, oturamadığını, tek başına yemek yiyemediğini ve oyuncaklarıyla oynayamadığını söylemişti.

Küçük kız şu anda üç yaşında.

PARTNERBeklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?Beklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?
Antarktika'da 'yıldız tozu' bulunduAntarktika'da 'yıldız tozu' bulundu
Denizden çıktı! İki ağzı varDenizden çıktı! İki ağzı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk vegan #çift 18 ay hapis

En Çok Okunan Trend Haberler

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı!

Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı!

Silivri'de hayrete düşüren görüntü

Silivri'de hayrete düşüren görüntü

Olay yaratan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

Olay yaratan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü siyasetçinin timsahı bir adamı ısırdı!

Ünlü siyasetçinin timsahı bir adamı ısırdı!

Antarktika'da 'yıldız tozu' bulundu

Antarktika'da 'yıldız tozu' bulundu

Denizden çıktı! İki ağzı var

Denizden çıktı! İki ağzı var

Marketteki şekerlemelerin içine fare zehri attı

Marketteki şekerlemelerin içine fare zehri attı

Patron çıldırdı! Buna da el attılar: Ronaldo mu Messi mi?

Bilim insanları bu sorunun da cevabını buldular!

Futbolcular, ona dehşeti yaşattı!

Futbolcular, ona dehşeti yaşattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.