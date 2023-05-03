Çocuklarının eğitimi için Türkiye'den gitmişlerdi... Bergüzar Korel ile Halit Ergenç oy kullandı!

2009'da evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in, Ali, Han ve Leyla adında üç çocukları bulunuyor. Çift oyunculukları kadar özel hayatlarıyla da gündeme geliyor.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç son olarak Türkiye'yi terk etme haberleriyle dikkat çekmişti.

İkili ülkeden gitse de sık sık İstanbul'a işleri için geliyor. Halit Ergenç bu konuda "Aslında çok geliyor, gidiyoruz. Oraya yüzde yüz gitmiş değiliz. Hayatı bir nevi ikiye bölmüş olduk. Burayı kapatmadık, buradaki hayatımız da devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Türkiye'ye sık sık gelse de oylarını yurt dışında kullandır. Korel sosyal medyadan oy paylaşımı da yaptı.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in "Oyumuzu kullandık" pozuna beğeni yağdı.



