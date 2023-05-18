Çocuktan Al Haberi'nin Buckingham Prensesi Henna Bülbül büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Çocuktan Al Haberi programında zekasıyla dikkat çeken çocuklarından biri de Henna Bülbül’dü. Buckingham Prensesi lakabıyla anılan Henna Bülbül büyüdü. Bülbül’ün son halini görenler şoke oldu.

Bez Bebek dizisinde Nana karakterine hayat veren ünlü isim Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı Çocuktan Al Haberi 2016 yılında yayınlanmıştı.

2012 yılında dünyaya gelen Henna Bülbül de yarışmanın sevilen isimlerinden biriydi. Şimdilerde kocaman olan Bülbül 11 yaşına girdi.

Bale ve piyano eğitimi alan Henna'nın bir kardeşi, bir de abisi bulunuyor.

Çocuktan Al Haberi'nin büyümüş de küçülmüş miniği Henna Bülbül, Demet Akalın’ın konuk olduğu bölümdeki soruları ile de çok konuşulmuştu.





